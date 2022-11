Kevin Durant sur sa rivalité avec LeBron : “Cool qu’on soit toujours importants à notre âge”

Kevin Durant n'a plus affronté LeBron James depuis 2018 et sait que le public attend des retrouvailles cette saison.

Les années filent. Kevin Durant et LeBron James, deux des meilleurs joueurs du 21e siècle, pour ne pas dire plus, sont plus près de la fin que du début et ce n'est pas une pensée réjouissante. Les deux rivaux, dont les équipes s'opposaient dimanche (victoire des Lakers en l'absence de LeBron), ont respectivement 34 ans et 37 ans, le "King" approchant à très grands pas des 38 ans qu'il fêtera en décembre.

"KD" a été interrogé par les médias après la rencontre et s'est vu rappeler qu'il n'avait plus affronté "LBJ" depuis Noël 2018, alors qu'il portait encore le maillot des Warriors.

"Je n'avais pas pensé à ça avant que vous me le disiez. LeBron est l'un des deux ou trois meilleurs joueurs de tous les temps, il y aura toujours de l'excitation quand il entrera sur un terrain. On est là depuis tellement longtemps et les gens ont vu tellement de batailles entre nous au plus haut niveau... Ils ont quand même toujours hâte de nous voir jouer. Je suppose que c'est cool que l'on soit toujours importants à notre âge avancé et que les gens aient toujours l'envie de nous voir sur le terrain. On s'écrit de temps en temps mais là je ne lui ai pas parlé. Ce n'est pas du tout une déception quand il n'est pas là, parce que quand il est là, il est dur à gérer. Là on avait besoin de gagner et ils ont quand même été très bons sans lui".

Le bilan des confrontations entre Kevin Durant et LeBron James est pour le moment à l'avantage de ce dernier et ce pourrait être le cas jusqu'à la fin de sa carrière.

Sur leurs 35 affrontements (21 en saison régulière, 14 en playoffs), LeBron compte 20 victoires contre 15 pour KD, qui peut tout de même se targuer de mener 9-5 en post-saison.

Leur statistiques au scoring lorsqu'ils sont opposés l'un à l'autre sont très similaires (29.8 points pour Durant, 29.6 pour LeBron).

Kevin Durant, du respect sur son nom !