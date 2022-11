Kevin Durant, du respect sur son nom !

Brillant avec les Brooklyn Nets, l'ailier Kevin Durant réalise un rappel en NBA : l'ailier domine son monde et reste l'un des meillleurs.

Kevin Durant a connu une intersaison particulièrement animée. Et irrespectueuse. Oui, avec sa personnalité clivante, l'ailier des Brooklyn Nets a logiquement reçu de nombreuses critiques en raison de son attitude. Sa demande de trade des Brooklyn Nets a beaucoup fait parler.

Le mystère autour de cette décision et son comportement global a participé à nuire à son image. Une réaction normale de la part du public. Par contre, comment expliquer les hésitations des dirigeants des autres écuries la Ligue à passer à l'offensive ?

Son âge ? Son passif avec les blessures ? Sa personnalité ? Certains arguments peuvent effectivement s'entendre. Mais il y a pourtant une réalité qui aurait dû balayer tous les inconvénients : KD est une putain de SUPERSTAR. L'un (le ?) des meilleurs joueurs du monde.

Kevin Durant DOMINE son monde

Certaines franchises ont pourtant refusé de tout sacrifier pour lui. Il ne fallait pas mettre trop de picks dans la balance. Il ne fallait pas envoyer en contrepartie des talents prometteurs. Ou des possibles stars en devenir. Face à cette réalité, les Nets ne l'ont pas lâché et KD a accepté de revenir sur sa décision.

Pourtant, les équipes, qui avaient les moyens de boucler un deal, n'avaient pas un joueur de la trempe de Durant. Et spoiler : elles ne l'ont toujours pas et ne l'auront très probablement pas. Car pour en citer certains, Jaylen Brown (+ Marcus Smart) ou Scottie Barnes n'évolueront jamais à ce niveau.

Et attention, ce sont de bons joueurs et ils peuvent s'imposer parmi les meilleurs dans les années à venir. Mais pas au niveau du #7 des Nets. Depuis le début de la saison, l'ex-talent de l'Oklahoma City Thunder affole les compteurs : 31 points, 6 rebonds et 4,7 passes décisives de moyenne.

Il est devenu, depuis Michael Jordan en 1988-1989, le premier joueur à débuter un exercice avec 12 matches consécutifs à 25 points ou plus. La série de MJ s'est interrompue à 16, et KD a les armes pour le battre.

Pourquoi ? Car libéré de Steve Nash, un coach dont il ne voulait plus, et aussi de Kyrie Irving, suspendu, il a pris les choses en mains pour Brooklyn.

"Nous avons une longue route à parcourir. Nous devons continuer sur cette lancée, garder la tête froide et continuer à travailler. Nous ne voulons pas que ce soit une simple lune de miel pour nous. Nous devons continuer à nous améliorer, transformer nos faiblesses en forces et continuer à aller de l'avant", a martelé Kevin Durant.

Après une nouvelle leçon donnée aux New York Knicks (112-85) avec un triple-double (29 points, 12 passes décisives et 12 rebonds), le joueur de 34 ans n'a pas de temps à perdre. Car il le sait : sa fenêtre pour remporter un titre est courte.

Totalement investi avec Jacque Vaughn

Et justement, malgré les difficultés des Nets (5 victoires pour 7 défaites) sur ce début de saison, cette équipe reste un prétendant à la victoire finale. Pourquoi ? Kevin Durant. Avec lui, Brooklyn peut rêver d'un avenir meilleur. Et surtout sur une série de Playoffs, le meilleur joueur peut toujours faire la différence.

A l'exception d'un Giannis Antetokounmpo aux Milwaukee Bucks, personne ne peut rivaliser avec lui à l'Est. Après le collectif des Nets devra suivre un minimum. On l'a vu l'an dernier lors de la déroute face aux Boston Celtics. Il faudra retrouver le vrai Ben Simmons en lui permettant de récupérer du rythme et de la confiance.

Et également régler le cas Irving. En le remettant vraiment sérieusement au basket. Ou en l'échangeant pour obtenir des atouts. Autour des stars, l'effectif est de qualité, profond et complémentaire. Il faut donc simplement le mettre en ordre de marche. Ce qui semble possible sous les ordres du nouvel entraîneur Jacque Vaughn.

"Je suis impatient pour lui. Je connais le travail qu'il accomplit chaque jour. Je sais à quel point il se soucie du développement de chaque joueur, et de cette équipe dans son ensemble. J'ai hâte de jouer pour lui. Tous les gars ont répondu positivement par rapport à la façon dont il veut que nous jouions, donc je suis impatient de voir comment nous allons progresser", a commenté Kevin Durant.

Avec le soutien de la superstar, Vaughn se trouve déjà dans de bonnes conditions. Bien évidemment, il va devoir faire attention. Après tout, Nash avait été le choix du duo Durant-Irving et la situation a vite mal tourné. Mais il s'agit d'un bon début. Surtout qu'il a déjà noué une relation avec son groupe en tant qu'assistant.

En attendant, Kevin Durant, malgré son âge, son passif avec les blessures et sa personnalité, permet à Brooklyn, même avec deux autres "stars" en difficulté ou à l'arrêt, de croire à un futur brillant. Il s'agit de la force d'une superstar qui domine son monde. Et certains ont trop vite oublié la rareté d'un tel phénomène...

