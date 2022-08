Kevin Durant proche d’être milliardaire, ses 7 principaux investissements

Avoir de l’argent, c’est bien. Savoir quoi en faire, c’est mieux. Les athlètes NBA sont payés des millions chaque saison et, pourtant, un tiers d’entre eux finissaient ruinés à l’issue de leur carrière il n’y a pas si longtemps. Mais les joueurs sont de mieux en mieux conseillés dans ce domaine. Et certains d’entre eux n’hésitent pas à se renseigner et à s’instruire sur les mondes de la finance ou encore de la technologie pour tirer le meilleur profit de leurs sommes colossales. Kevin Durant en fait partie.

Selon le journaliste Andrew Petcash, le joueur des Brooklyn Nets se rapproche du milliard. Et ses salaires ne sont que la toute petite partie de l’empire financier monté par KD. Thread.

7. Dapper Labs KD invested in Dapper Labs at a $2.6B valuation before NFT's blew up. You know @dapperlabs as the maker of NBA Top Shot. They recently raised a $250M Series D valuing it at $7.6B. — Andrew Petcash (@AndrewPetcash) March 3, 2022

5. Overtime KD invested in their 2018 $9.5M Series A. Over the last 4 years their valuation has skyrocketed to $250M. The @overtime basketball league is paying young hoopers $100k+ a year. — Andrew Petcash (@AndrewPetcash) March 3, 2022

3. Postmates KD invested $1M into the delivery startup in 2016. Uber ended up acquiring @Postmates for $2.6B, earning Durant a $15M payday. As part of a marketing campaign, he personally delivered shoes around NYC. pic.twitter.com/l5XEkJY3vl — Andrew Petcash (@AndrewPetcash) March 3, 2022

1. Coinbase In 2017, KD decided to invest in @coinbase. They had a $100B IPO last year which netted him a 61x return. With most of his checks being around $1M it's reasonable to assume he made $61M. pic.twitter.com/lGWPHsv2Jp — Andrew Petcash (@AndrewPetcash) March 3, 2022

Ce qui ressort, c’est la clairvoyance qu’a eu Kevin Durant, son associé Rich Kleiman et leurs conseillers financiers. Il a senti quelques bons investissements comme Robinhood ou encore Coinhouse, et ce avant que leur valeur grimpe en flèche. Jouer à San Francisco et à New York a aussi aidé. Quoi qu’on en dise, les gros marchés favorisent tout de même les opportunités. Bon, par contre, pas sûr qu'il ait investi sur le meilleur coéquipier en choisissant Kyrie Irving aux Brooklyn Nets.