Kevin Durant n'a pas spontanément cité Russell Westbrook parmi ses coéquipiers les plus forts, puis a réussi à se rattraper in extremis.

Heureusement que quelqu'un a eu la bonne idée de poster la vidéo complète du passage où Kevin Durant donne le top 5 des meilleurs basketteurs avec lesquels il a joué. Et heureusement aussi que son interlocuteur lui a donné un coup de pouce pour lui éviter une polémique... Invité du Million Dollaz Worth of Game show, "KD" a donc cité ses cinq coéquipiers les plus forts, oubliant dans un premier temps... Russell Westbrook.

"Mon top 5 ? Kyrie. James. Steph. Klay. Et je vais dire Serge Ibaka".

Interloqués, les deux hôtes du podcast lui ont rapidement rappelé que celui avec lequel il a passé le plus de temps dans sa carrière, accessoirement un ancien MVP, n'était pas dans la liste.

"J'ai oublié quelqu'un ? [l'hôte dit qu'il ne veut pas le pousser dans cette direction, mais qu'il a oublié Russ] Oh, j'ai oublié Russ. Clairement. Il est dans le top 5. On peut virer Serge de là, j'étais à l'ouest. Je suis ravi que tu m'ais signalé ça... Donc je mettrais Russ devant Klay, en 4e position".

Kobe à l'origine de la séparation entre Russell Westbrook et Kevin Durant ?

S'ils ne sont évidemment plus aussi proches qu'avant, Kevin Durant et Russell Westbrook sont en bons termes et ne s'esquivent plus lors des matches où leurs équipes s'affrontent ou lorsqu'ils participent ensemble au All-Star Game. Des propos sortis de leur contexte ou non retranscrits dans leur intégralité - comme c'était le cas sur Twitter avec cet extrait - auraient pu relancer l'animosité...

A côté de ça, on peut noter que KD a joué la carte safe en plaçant Kyrie Irving et James Harden aux deux premières positions de son top 5, devant Stephen Curry, le seul avec lequel il a pu gagner des titres à ce jour...