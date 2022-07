La position des stars des Warriors sur un retour de Kevin Durant

Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green auraient discuté ensemble d’un éventuel comeback de Kevin Durant aux Warriors.

Six ans en arrière, quasiment jour pour jour, Kevin Durant choquait le monde du basket en annonçant sa décision de rejoindre les Golden State Warriors. Il y est resté trois saisons, le temps de disputer autant de finales NBA et de décrocher les deux premières bagues de sa carrière. Mais l’expérience s’est avérée éreintante avec des regards constamment braqués sur la franchise californienne sans oublier les critiques inépuisables sur son choix de rejoindre une formation avec déjà trois All-Stars.

KD est finalement parti et ça valait mieux pour lui mais aussi l’organisation, qui a pu effectuer une transition avant de retrouver les sommets en juin dernier. Et c’est pile à ce moment que la perspective d’ajouter l’un des meilleurs joueurs de la planète à l’effectif revient sur le tapis pour les Dubs.

Selon Marc Spears, les dirigeants californiens sont conscients qu’ils peuvent monter l’un des packages les plus séduisants pour Durant en offrant par exemple Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins et James Wiseman aux Brooklyn Nets. Mais ils effaceraient alors d’un revers de la main tout le boulot effectué depuis deux ans tout en tirant un trait sur l’idée de « jouer le titre tout en préparant l’avenir. » Surtout, ce transfert paraît difficile à mettre en place puisqu’il nécessite que les New-yorkais se séparent aussi de Ben Simmons.

Toujours est-il que ça reste une possibilité… Selon Marcus Thompson de The Athletic, les stars - Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green - de l’effectif seraient ouvertes à l’idée de rejouer avec Kevin Durant. Mieux que ça, elles en ont même déjà discuté entre elles et apprécieraient même l’histoire derrière cette réunion. Ce n’est pas pour autant qu’elles feront pression sur leurs dirigeants. Mais la porte n'est pas fermée, au contraire.

Kevin Durant de retour aux Warriors, c’est faisable mais compliqué