Même pour une équipe aussi forte que l'est Los Angeles en défense sur ces playoffs, limiter l'impact de Nikola Jokic est un casse-tête. Anthony Davis, tout défenseur dominant qu'il est, l'a reconnu. Comment les glorieux anciens auraient-ils procédé avec le Serbe ? Dans son émission KG Certified sur Showtime, Kevin Garnett, excellent défenseur et perturbateur s'il en est, s'est prêté au jeu avec l'intensité qui le caractérise.

"Si je devais défendre sur le Joker aujourd'hui, j'initierais le combat tôt dans le match. Si tu es trop loin dès le début, ça ne sert à rien. Moi, je me mettrais devant lui dès la ligne des lancers et boum (il mime un petit contact), je lui montrerais qu'on va aller ensemble jusqu'à l'autre côté. On va courir tous les deux, je vais le percuter un peu. Je vais sentir son eau de cologne et ton spray pour les cheveux.

Pareil jusqu'à la ligne des trois points, parce que j'ai un boulot à faire. Sur le pick and roll, quand l'arrière va venir, je vais me pointer tout de suite. Mais il faut varier les choses. Sur la séquence suivante, je vais le laisser courir un peu et bang, faute. Tu ne peux pas le laisser faire les mêmes choses. Il est si intelligent qu'il va te laisser initier le contact et contre-attaquer derrière, comme un boxeur. Il s'ajuste, donc il faut proposer un mélange. Et en attaque, je le ferais courir pour tester sa condition physique".

Pas mal de boum, de bang et d'onomatopées, mais on a compris l'essentiel. Kevin Garnett pense qu'il faut à la fois imposer un défi physique à Nikola Jokic, mais aussi tenter de l'irriter autant que possible en lui proposant des choses différentes. On verra si les Lakers s'inspireront des conseils du Big Ticket dans le game 2 contre les Nuggets la nuit prochaine.

