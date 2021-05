-46 en 25 minutes : Kevin Love a cru qu’il jouait déjà pour les Blazers ou quoi ?

Kevin Love a terminé avec l'un des plus mauvais différentiels de tous les temps lors du match entre les Cavaliers et les Blazers hier soir.

Kevin Love rêve de jouer pour les Portland Trail Blazers. Et il ne prend même plus de pincettes pour le clamer haut et fort alors qu’il porte pourtant toujours les couleurs des Cleveland Cavaliers.

Kevin Love fait un trèèèès gros appel du pied aux Blazers

Hier soir, sa franchise actuelle affrontait donc celle dont il aimerait défendre le maillot. Mais l’intérieur a visiblement décidé d’accélérer le processus en intégrant directement l’équipe adverse. En effet, comment expliquer autrement son différentiel de -46 en seulement 25 minutes ? C’est presque à se demander si l’ancien All-Star ne faisait pas tout pour aider les Blazers, largement vainqueurs 141 à 105. Comme par hasard, à peine deux jours après ses commentaires sur la franchise de l'Oregon...

Plus sérieusement, il a terminé avec 18 points et 8 rebonds mais les Cavaliers se sont donc fait désosser par les Blazers quand il était sur le terrain. -46, c’est tout simplement le sixième plus mauvais différentiel de tous les temps. En tout cas, ça peut convaincre les Blazers de le prendre : Portland tourne bien quand il est sur le terrain.