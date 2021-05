Kevin Love fait un trèèèès gros appel du pied aux Blazers

Gonflé par les Cleveland Cavaliers, Kevin Love veut absolument se barrer et apparemment il se verrait bien aux Portland Trail Blazers.

Kevin Love ne veut plus porter les couleurs des Cleveland Cavaliers. Il le fait comprendre à chaque fois qu’il en a l’occasion.

Kevin Love perd la balle honteusement et n’en a rien à carrer

D’un autre côté, la franchise de l’Ohio aimerait sûrement se débarrasser de son ancien All-Star et des 60 millions restants sur son contrat massif signé après le départ de LeBron James en 2018. Mais qui va vouloir de lui ? Et surtout, qui va vouloir de lui à ce prix là ? Probablement personne.

Le pire, c’est qu’avec un tel montant restant, négocier un buyout paraît très compliqué. Le vétéran ne va pas juste renoncer à autant d’argent juste pour aller jouer ailleurs. Et les Cavaliers ne vont pas non plus lui faire le cadeau de lui refiler des paquets de millions pendant qu’il se refait la cerise au sein d’une autre franchise. Point mort. Personne n’est content.

Pendant ce temps, Kevin Love souffre (10 points par match) et sa valeur continue de baisser. Mais ça ne l’empêche pas de donner des indices au sujet de l’équipe pour laquelle il préférerait jouer.

« Qui ne voudrait pas jouer avec Damian Lillard ? » rétorque-t-il quand Chris Haynes le sonde sur l’attrait des Portland Trail Blazers, la franchise de la ville où il a passé son enfance. « Dame est spécial. Il est incroyable. Je dis toujours que je viens de Portland quand on me le demande. C’est là où j’ai été formé. C’est là où j’ai grandi. Portland sera toujours une ville spéciale pour moi. Peu importe que ce soit à la fin de ma carrière ou dans six mois, ça serait spécial pour moi de porter le maillot des Blazers. »

Il aimerait sans doute que ce soit plutôt dans six mois que dans six ans. Les Blazers auraient d’ailleurs bien besoin d’un poste quatre. Mais difficile d’imaginer ce transfert se mettre en place.