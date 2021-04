Kevin Love perd la balle honteusement et n’en a rien à carrer

Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué - on ne vous blâme pas de ne pas vous être penchés sur les derniers matches des Cleveland Cavaliers - mais Kevin Love a fait son retour. Depuis le 2 avril, l'intérieur All-Star a enchaîné 14 matches avec plus ou moins de réussite et même quelques double-doubles à l'ancienne (4 depuis le début du mois).

Si ses statistiques sont honnêtes pour son temps de jeu bien qu'indignes de son talent, l'impression visuelle est un peu plus... pénible. Kevin Love sait que les Cavs n'ont plus grand chose à jouer et a parfois du mal à avoir l'air concerné par ce qui se passe sur le terrain. On le croirait plutôt en stage de remise en forme à la cool et avec crainte de se blesser s'il en fait trop.

Le match de la nuit dernière contre les Cavs lui a malheureusement permis de s'assurer une place dans le Shaqtin'a Fool de fin de saison. La faute à une absence quasi totale d'efforts et d'envie sur une remise en jeu. Jugez plutôt...

What is Kevin Love doing 😅 pic.twitter.com/WpZP4UZJHL — Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2021

On veut bien croire que les erreurs de jeunesse de ses partenaires peuvent parfois l'agacer. Mais sur ce coup-là, Love n'a même pas fait semblant de s'intéresser au déroulé de l'action après avoir négligemment giflé la balle en direction de... Stanley Johnson, qui a tranquillement pu servir Malachi Flynn à 3 points.

Kevin Love a fini la rencontre avec 11 points, 7 rebonds et 4 passes. On rappelle que l'intéressé est sous contrat avec les Cavs jusqu'en 2023 à raison de 30 millions de dollars la saison. Il n'a braqué personne pour obtenir cet argent, mais le GM Koby Altman va quand même devoir trouver le moyen de limiter les frais. Entre le nombre de matches qu'il joue par an et l'absence de challenge sportif, la présence de Kevin Love dans l'Ohio n'a strictement plus aucun sens.

