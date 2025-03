Luka Doncic trashtalke salement les Nuggets

Luka Doncic a connu un début de match monstrueux. Avec 20 points en à peine 7 minutes, il a permis aux Los Angeles Lakers de plier le match dès le premier quart-temps face à des Denver Nuggets dépeuplés.

A 35 secondes de la fin du 1er quart, le Slovène a raté un lancer-franc. Un Nugget a alors eu l’outrecuidance, à -16, de lui dire « ball don’t lie ». « La balle ne ment pas », car il estimait qu’il n’y avait pas faute.

Pas vraiment le genre de truc à sortir à un joueur qui est en train de vous écarteler. La réponse n’a pas tardé. Luka Doncic a d’abord semblé montrer le scoreboard du doigt. Avant de lâcher un très simple, mais très tranchant :

« J’ai mis 20 points et tu me parles de ball don’t lie ».

"I GOT 20 POINTS, YOU TALKING ABOUT BALL DON'T LIE" -Luka Doncic

LLLLMMFFAAOOO pic.twitter.com/ocZB9nrxlH

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 20, 2025