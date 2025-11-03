La stat qui fait mal pour Ja Morant

Suspendu la nuit dernière, Ja Morant n'a donc pas participé à la défaite de ses Memphis Grizzlies contre les Toronto Raptors (117-104). C'est bête, il aurait pu jouer un septième match de suite. Et ce n'est pas si anodin dans le cas du meneur All-Star. En effet, il n'a plus disputé sept rencontres consécutivement depuis... la saison 2022-2023 !

Que ce soit une blessure ou une suspension (sa franchise l'a déjà sanctionné plusieurs fois), Morant se retrouve souvent ralenti par quelque chose. Au point où l'on peut commencer à se demander si les Grizzlies ne vont pas en avoir marre et chercher à tourner la page.

Ja Morant suspendu, c’est l’heure de se dire au revoir ?