Ja Morant suspendu, c’est l’heure de se dire au revoir ?

Ja Morant refait parler de lui pour les mauvaises raisons. Suspendu un match par les Grizzlies après une altercation avec son coach, le meneur de Memphis continue d’enchaîner les faux pas dans une saison où il devait montrer l’exemple.

Nouvel épisode dans la saga Ja Morant. Samedi, les Memphis Grizzlies ont annoncé la suspension pour un match de leur meneur star, pour “conduite préjudiciable à l’équipe”. En cause : un accrochage avec son coach Tuomas Iisalo après la défaite contre les Lakers (117-112). Selon ESPN, le coach aurait remis en question l’attitude et le leadership de Morant dans le vestiaire, ce à quoi le joueur aurait répondu sur un ton jugé “inapproprié et méprisant”, devant l’ensemble de ses coéquipiers.

Morant venait de signer son plus mauvais match de la saison (8 points à 3/14, 7 passes) et avait ironisé en conférence de presse : “Selon le staff, il vaudrait mieux ne pas me faire jouer, apparemment. C’est cool.” Un discours qui tranche avec les grandes déclarations de l’été, où l’ancien All-Star assurait vouloir “jouer 82 matches” pour prouver sa maturité retrouvée. Raté. Après six rencontres, il tourne à 20,8 points en seulement 28,5 minutes de moyenne, son plus faible temps de jeu en carrière.

Un trade de Ja Morant, la meilleure solution ?

Cette suspension, même courte, s’ajoute à une liste déjà trop longue : deux sanctions pour des incidents liés à des armes à feu (33 matches manqués en 2023), une amende pour un geste jugé inapproprié, et une réputation d’immaturité qui colle toujours. Dans une saison censée marquer son retour en grâce et celle d’une équipe en quête de stabilité après le départ de Taylor Jenkins, cette nouvelle controverse tombe très mal.

À ce stade, une question commence à se poser sérieusement à Memphis : Ja Morant est-il encore la bonne pièce autour de laquelle construire ? Pour les Grizzlies comme pour lui, un changement d’air pourrait bientôt apparaître comme la seule solution viable.