Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Pacers : 131-135

Rockets @ Magic : 116-108

Pistons @ Heat : 116-113

Pelicans @ Wolves : 119-115

Sixers @ Thunder : 100-133

Knicks @ Spurs : 105-120

Wizards @ Jazz : 112-128

Nuggets @ Lakers : 108-120

Bulls @ Suns : 121-127

Grizzlies @ Blazers : 99-115

Cavs @ Kings : 119-123

ROY : Trae Young vote pour Zaccharie Risacher... et ce n’est pas irréaliste

- Pour la troisième fois en 9 jours, les Pacers ont arraché une victoire grâce à un 3 points tardif. Alors qu'ils étaient menés de 11 points à 6 minutes de la fin par les Mavs, les joueurs de Rick Carlisle ont profité du tir d'Andrew Nembhard à 14 secondes de la fin pour virer en tête et consolider leur belle 4e place à l'Est.

Pascal Siakam with the steal & Andrew Nembhard gives us the lead with 14 seconds remaining 🥶 https://t.co/QoJOPlklFg pic.twitter.com/JREKTJvw4f — Indiana Pacers (@Pacers) March 20, 2025

- Cade Cunningham ne s'est pas contenté de signer son 9e triple-double (25 pts, 12 rbds, 11 asts) de la saison face à Miami cette nuit. Il a aussi brisé le coeur du Heat avec un panier à 3 points avec la planche à moins d'une seconde de la fin, pour précipiter Miami vers une 8e défaite consécutive et une énième fin de match décevante. Malgré les 30 points de Bam Adebayo, les Floridiens ont encore perdu alors qu'ils menaient de 8 points dans le 4e quart-temps. C'est la 12e fois que cela se produit pour eux cette saison.

- Cleveland a chuté pour la troisième fois de suite et connaît un vrai coup de pompe. Alors qu'ils menaient à Sacramento après une bonne première mi-temps, les Cavs n'ont pas tenu la distance et ont été renversés par les efforts de DeMar DeRozan (27 pts) et Malik Monk (20 pts) notamment, alors que ni Domantas Sabonis, ni Zach LaVine n'étaient présents. Les 31 points d'Evan Mobley (dont 22 dans les 15 dernières minutes) n'ont pas suffi, dans un match que Darius Garland n'a pas disputé non plus.

- Du coup, OKC est seul au monde en tête de la NBA. Pourtant, le Thunder avait laissé Shai Gilgeous-Alexander au repos contre Philadelphie. Jaylin Williams a fait le meilleur match de sa carrière pour l'occasion (19 pts, 17 rbds, 11 asts), avec le soutien d'Aaron Wiggins (25 pts), Isaiah Joe (19 pts) et Chet Holmgren (19 pts). Malgré les 28 points de Quentin Grimes et les 11 points de Guerschon Yabusele, les Sixers étaient très loin du compte.

- Houston a consolidé sa deuxième place à l'Ouest, grâce à une 8e victoire consécutive, cette fois sur le parquet d'Orlando. Jalen green (26 pts) et Alperen Sengun (22 pts, 12 rbds) ont mené la danse pour répondre à Paolo Banchero (31 pts) et Franz Wagner (20 pts, 8 rbds, 7 asts).

- On attendait le choc entre les Lakers et les Nuggets, mais Denver s'est présenté sans Nikola Jokic, touché au coude. Résultat : un premier quart-temps à sens unique pour Los Angeles (46-29) et une victoire qui s'est rapidement dessinée pour Luka Doncic (31 pts, 9 rbds, 7 asts en trois quart-temps) et ses coéquipiers, Austin Reaves ajoutant 22 points.

- Memphis a désormais deux longueurs de retard sur Houston, 2e, après sa défaite à Portland. Les Blazers ont pu compter sur un gros match de Deni Avdija, qui a rendu une copie avec 31 points, 16 rebonds et 8 passes. Portland n'a jamais été mené au score contre des Grizzlies qui ont joué sans Ja Morant.

- Phoenix s'est emparé de la 10e place à l'Ouest en profitant de la défaite des Mavs. Les Suns se sont imposés face à Chicago, notamment grâce au carton de Devin Booker (41 pts dont 20 dans le 4e QT), aidé par Kevin Durant (26 pts, 8 asts) et à l'activité de Nick Richards (18 pts, 9 rbds, 3 blks).

- Minnesota semblait avoir un match facile à jouer pour se remettre sur le chemin de la victoire, mais les Timberwolves ont été salement surpris à la maison par les Pelicans. Anthony Edwards (29 pts) et les siens n'ont jamais réussi à se détacher et NOLA en a profité, avec un très bon Zion Williamson (29 pts). Rudy Gobert a fini avec 10 points et 9 rebonds.

- On n'attendait pas forcément une victoire des Spurs contre les Knicks, même à domicile. On attendait encore moins le sacré numéro de Sandro Mamukelashvili, carrément entré dans les livres d'histoire de la NBA. Le Géorgien n'a eu besoin que de 19 minutes pour inscrire... 34 points et propulser San Antonio vers la victoire dans le 4e quart-temps. Jamais personne n'avait marqué 34 points en moins de 20 minutes en NBA. Il l'a fait en shootant à 13/14, avec 9 rebonds et 3 passes.

- Utah a remporté le match des cancres face à Washington, malgré les 22 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 interceptions d'Alex Sarr.