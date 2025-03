ROY : Trae Young vote pour Zaccharie Risacher… et ce n’est pas irréaliste

Zaccharie Risacher a été l'un des premiers choix de draft qui a le moins souvent été mis en avant par les médias américains et même plus globalement par la NBA. Peut-être que c'st parce qu'il est Français ou qu'il joue aux Atlanta Hawks. Peut-être que c'est une question de personnalité. Mais ce n'est certainement pas lié à ses performances. Oui, le jeune homme a été irrégulier, mais c'est normal pour un basketteur qui découvre ce niveau, mais il est plutôt bon. Voire très bon par moments. Trae Young le considère même comme le meilleur rookie.

"Je ne suis même pas biaisé dans mon jugement", précise son coéquipier. "Je pense qu'il devrait être Rookie of The Year. Il a été jeté dans le grand bain en tant que titulaire. Ses stats parlent pour lui."

Le favori au trophée reste pour l'instant Stephon Castle, qui tourne à 14 points à 42,8%, 3,2 rebonds et 3,5 passes. Mais les chiffres de Zaccharie Risacher ne sont pas si éloignés : 11,9 points à 44,3%, 35% à trois-points et 3,7 rebonds. Tout en jouant légèrement moins de minutes. Il est aussi un contributeur important d'une équipe classée septième de sa Conférence et qui semble bien partie pour faire les playoffs. L'ancien joueur de Bourg-en-Bresse est montée en puissance tout au long de la saison et, sans faire oublier Jalen Johnson, il arrive à assumer une partie des responsabilités laissées vacantes après la blessure de la star des Hawks. C'est très encourageant pour la suite.

Alex Sarr, l'autre Français drafté en deuxième position, finit lui aussi la saison en trombe et tourne aujourd'hui à 12,6 points et 6,7 rebonds mais avec bien plus de maladresse (39%). Ce trio a de bonnes chances de compléter le podium du ROY en fin de saison. Reste à savoir dans quel ordre.

Zaccharie Risacher, silence ça pousse…