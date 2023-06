Steve Kerr explique comment l’entrée en jeu de Kevin Love a fait la différence

Kevin Love est resté scotché sur le banc pendant 48 minutes lors du Game 1 des finales NBA entre le Miami Heat et les Denver Nuggets. Erik Spoelstra n’a pas osé le faire rentrer et il s’en est excusé quelques jours après, à l’issue du deuxième match gagné par les Floridiens avec un Love cette fois-ci titulaire. C’est après le Game 2 que le coach a avoué ne pas s’être rendu compte tout de suite de l’impact que pouvait avoir son intérieur expérimenté sur ce match-up particulier. Il l’a tout de même réalisé entre les deux rencontres et a donc lancé l’ancien All-Star dans le cinq majeur. Une manœuvre qui a changé la donne, comme l’explique Steve Kerr.

« Titulariser Kevin Love a permis à Jimmy Butler de prendre Jamal Murray en défense. J’imagine bien Spo et ses assistants se dire ‘Murray est la tête du serpent et non Jokic.’ Au premier regard, on pourrait se dire que c’est Jokic. Mais quand vous jouez contre Denver, vous réalisez que ce gars va dominer de toute façon, quoi que vous fassiez. Je pense que les coaches du Heat se sont dit qu’il fallait donc stopper Murray. »

Caleb Martin a débuté le premier match. Mais ni lui, ni Gabe Vincent ou Max Strus ne sont en mesure de tenir Aaron Gordon physiquement. Et ça s’est vu puisque l’ailier fort des Nuggets a rapidement posté les défenseurs moins costauds et moins grands que lui lors du Game 1. Il s’est régalé en brutalisant la défense de Miami dans la peinture lors du Game 1, poussant Jimmy Butler, le seul capable de tenir le choc, à le prendre.

Avec Kevin Love dans le cinq, ça change la donne. Bam Adebayo reste évidemment sur Nikola Jokic mais son partenaire dans la raquette peut se coltiner Gordon. Butler est alors libre de ralentir Jamal Murray et il l’a plutôt bien fait dans le Game 2. Au-delà de ça, la présence de Love a amené de la taille, ce qui manquait au Heat. Il a capté 10 rebonds en 22 minutes et il a terminé avec un différentiel de +18. Joli coup de la part de Spoelstra.

