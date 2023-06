Miami réussit un coup de maître à Denver

Le CQFR du lundi matin est servi ! Antoine Pimmel et Shaï Mamou dissèquent le game 2 des Finales NBA entre Denver et Miami.

Dans le CQFR de ce lundi matin, Antoine Pimmel et Shaï Mamou livrent leurs impressions sur le game 2 des Finales NBA entre les Denver Nuggets et le Miami Heat. La bataille tactique a fait rage et il y a plein de choses à dire sur le pari réussi par Erik Spoelstra et ses hommes, avant que la série ne prenne la direction de South Beach.

Le CQFR sur YouTube

