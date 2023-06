Kevin Love : sa recette pour essayer de remonter un 3-1

Miami se déplace à Denver dans la nuit de lundi à mardi pour le game 4 des Finales NBA. Menés 3-1, les joueurs du Heat sont dos au mur et n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent déjouer les pronostics et renverser la situation. Un tel scénario ne s'est produit qu'à une seule reprise en Finales. C'était en 2016, lorsque les Cleveland Cavaliers avaient choqué le monde en terrassant les Golden State Warriors. Kevin Love était un membre éminent des Cavs à l'époque et se retrouve confronté à la même situation. Il a expliqué à The Athletic de quelle manière il pensait la chose possible.

"On sait que tout peut arriver au basket. C'est déjà arrivé par le passé et j'ai fait partie de cette histoire. Il s'agit vraiment de prendre ça une possession à la fois. Il faut oublier le match en lui-même. Une possession à la fois, un quart-temps à la fois, une mi-temps à la fois. Ensuite, il faut mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires et trouver une solution".

En 2016, Kevin Love avait joué un rôle important, notamment sur le plan défensif pour dominer les Warriors. Jusqu'à présent dans ces Finales, Love a joué une vingtaine de minutes en moyenne sur les trois derniers matches après avoir hors de la rotation. Erik Spoelstra en a de nouveau fait un titulaire, avec l'objectif de gêner Nikola Jokic par sa taille tout en sanctionnant les espaces qui lui sont laissés à 3 points en attaque.

