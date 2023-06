Mock Draft 2023 2.0 : nos lottery picks

La Draft 2023 approche à grands pas (le 22 juin) et il est temps de vous proposer une nouvelle Mock autour des joueurs qui ont le plus de chances selon nous d'être des lottery picks. On vous a aussi ajouté quelques noms à surveiller pour justement intégrer ce "top 14" un peu plus bas.

1- Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Intérieur

Le choix le plus simple depuis longtemps pour une équipe avec le 1st pick. La NBA a les yeux rivés sur Wembanyama depuis de longs mois maintenant et ce sont les Spurs qui vont avoir le privilège de développer l'un des plus gros prospects de l'histoire du basket. Victor va évidemment jouer un rôle-clé d'entrée et Gregg Popovich ne se privera pas de le responsabiliser et de lui donner les clés du camion autour du noyau dur déjà existant avec Keldon Johnson, Jeremy Sochan et Devin Vassell pour ne citer qu'eux. On rêve pour lui d'un début de carrière sans trop d'obstacles et avec une réussite optimale à la manière d'un Tim Duncan il y a un petit bout de temps déjà...

2- Brandon Miller (Charlotte Hornets), ailier

Sur le talent strict, on aurait peut-être choisi Scoot Henderson, mais tout indique que Charlotte a déjà choisi Brandon Miller notamment par peur de faire doublon à la mène avec LaMelo Ball. En termes de qualités pures et dures, Miller est un magnifique prospect qui a montré de belles choses avec Alabama (sauf durant la March Madness...) et a l'arsenal pour briller en NBA. Simplement, on ne peut pas mettre totalement de côté l'extra-sportif et cette affaire qu'il n'a très franchement pas bien gérée bien qu'il ait été disculpé. Si on met ça de côté, Brandon Miller est ce que l'on peut appeler un ailier moderne à la panoplie excitante, entre de superbes qualités athlétique, un shoot extérieur déjà bien tranchant, des onces de playmakings prometteuses et une polyvalence offensive et défensive assez claire. Les Hornets n'ayant pas de joueur indiscutable dans ce registre, il y a tout pour s'y faire une place.

3- Scoot Henderson (Portland Trail Blazers), meneur

Pendant quelques mois, avant le showcase à Vegas notamment, Scoot Henderson a été le seul concurrent de Victor Wembanyama pour le 1st pick. Et même s'il a rapidement été décroché, le meneur de la Team Ignite pense toujours qu'il sera le meilleur joueur de cette cuvée. Cette confiance est une qualité, mais ce n'est évidemment pas la seule. Henderson est une boule d'énergie avec des qualités athlétiques et un morphotype westbrookiens (bien qu'il ait des bras déjà plus musclés que Russ...), mais aussi un vrai potentiel pour briller en défense s'il se concentre sur cet aspect du jeu.

On l'a vu moins à son avantage en G-League ces derniers mois, mais les images de son workout à Portland ont fait leur petit effet. Si les Blazers décident de ne pas trader ce pick, et avec la possibilité que Damian Lillard soit échangé, ce serait une folie de zapper Scoot Henderson, qui transpire la dureté physique et les moves épicés par tous les pores de la peau.

4- Cam Whitmore (Houston Rockets), ailier

Un joueur passé par Villanova, même sans Jay Wright à la tête du navire, c'est forcément une garantie d'avoir goûté à ce qui se fait de mieux en matière de préparation et de développement pour la NBA. Sur l'aile, Whitmore jouit d'une vraie polyvalence des deux côtés du terrain, a de la dynamite dans les jambes et une vraie capacité à bien lire le jeu. Houston aurait tort de ne pas tenter le coup, qu'importe si James Harden revient ou non. Cam Whitmore fera son trou dans tous les cas, surtout une fois qu'il aura rendu son shoot plus fiable. Si Houston passe son tour et mise plutôt sur l'un des jumeaux Thompson, Whitmore pourrait vite devenir un steal de cette Draft.

5- Taylor Hendricks (Detroit Pistons), ailier

On a placé le joueur de UCF un peu plus haut que dans la plupart des Mock Drafts. Sa capacité à jouer des deux côtés du terrain, à pouvoir évoluer sur les postes 3 et 4 avec une vrai goût du combat et un tir déjà plus que décent, nous fait penser que Detroit ferait une meilleure opération en le sélectionnant qu'en se penchant sur un poste où il y a déjà du beau monde. Le petit bémol est son inexpérience au haut niveau, lui qui n'a pas vraiment eu l'occasion d'affronter les universités les plus référencées lors de sa seule année en Floride. L'urgence n'est pas encore de mise à Detroit où il peut parfaitement s'intégrer au noyau sur lequel Monty Williams tentera de s'appuyer.

6- Anthony Black (Orlando Magic), arrière

Du playmaking, la capacité à se fondre dans un collectif et d'y épouser n'importe quel rôle, un style fluide et divertissant, un surnom tout trouvé ("Black Magic") s'il signe à Orlando, tout nous pousse à imaginer Anthony Black dans ce groupe floridien qui se voudra un peu plus ambitieux la saison prochaine. On sait que le Magic manque surtout de shooteurs et que ce n'est pas la qualité première du joueur d'Arkansas, mais son QI défensif et son package très complet nous semblent adaptés aux ambitions d'une équipe qui visera une qualification pour les playoffs en 2024.

7- Dereck Lively (Indiana Pacers), intérieur

Un petit reach ici pour l'intérieur de Duke, généralement annoncé plus bas dans cette Draft 2023. Les Pacers ont ce qu'il faut au niveau du backcourt, mais ajouter un pivot talentueux dans la rotation ne sera pas du luxe. Indiana veut jouer les playoffs la saison prochaine et les qualités défensives intérieures, la mobilité, la combativité et le flair de Lively peuvent justement coller avec cet objectif, plutôt que de miser sur un joueur qui aura besoin du ballon.

8- Amen Thompson (Washington Wizards), arrière

Le plus coté des jumeaux de la Team Ignite a ce côté "joueur frisson" avec un potentiel de star qui ne peut pas faire de mal à une équipe des Wizards drôlement fade depuis des années. On ne sait pas combien de temps Bradley Beal va rester, mais préparer la suite avec un arrière au potentiel important et à la vitesse foudroyante - parfois trop pour son propre bien - ne paraît pas insensé. Dans la plupart des Mock Drafts, Amen Thompson et son frère son annoncés plus proches du top 5 que du top 10, mais on les voit bien glisser un poil, sans que cela ne présage de leur réussite ou non en NBA. Axe de progression majeur : son shoot.

9- Jarace Walker (Utah Jazz), intérieur

Un intérieur en bois brut, très difficile à faire bouger, déjà performant en défense et assez prometteur en attaque, qui a pris l'habitude d'être dans une équipe compétitive en NCAA. Voilà ce qu'apporterait Jarace Walker à la raquette du Jazz au côté ou en complément de Walker Kessler. On voit très bien le désormais ex-intérieur des Houston Cougars évoluer comme un cinq de "petite" taille en NBA, pour faire profiter l'équipe qui le draftera, ici Utah, de son appétit incessant pour le contre et l'anéantissement des velléités offensives adverses.

10- Ausar Thompson (Dallas Mavericks), arrière

La probabilité que les Mavs tradent ce pick est importante. Mais si on doit jouer le jeu du meilleur fit, ce que peut amener Ausar Thompson, qui partage une partie des qualités de son frère mais avec un profil un peu plus défensif, conviendrait extrêmement bien à Dallas. Regarder les Mavs défendre a été un calvaire la saison dernière et il faut du monde capable d'aller au charbon à côté de Luka Doncic. Comme son frangin, Ausar doit travailler le shoot, mais le produit brut est déjà très intéressant. Est-ce que c'est à Dallas qu'il sera poli ? A suivre.

11- Gradey Dick (Orlando Magic), arrière/ailiers

On l'a dit plus haut, le Magic a besoin de shooteurs. S'il est encore disponible à ce stade de la Draft - ce qui n'est pas garanti - Gradey Dick a le profil parfait. Si le tir à 3 points est la meilleure arme du joueur de Kansas, ce n'est pas tout ce qu'il a en magasin. Avec sa taille (2,03 m), son agressivité et sa faculté à finir près du cercle, Dick est un basketteur complet qui ne devrait pas mettre trop de temps à voir un vrai apport chez les pros. Sa popularité est assurée à l'instant où la télé US évoquera le "Dick Pick" pour parler de sa sélection par l'une des 30 équipes de la ligue.

12- Bilal Coulibaly (Oklahoma City Thunder), ailier

Le Français, coéquipier de Victor Wembanyama chez les Mets, a vu sa cote grandir à la vitesse de la lumière depuis ce match d'exhibition contre l'équipe de Bronny James à Paris. Coulibaly a attiré l'oeil des scouts grâce sa fluidité athlétique, ses excellentes dispositions défensives et sa faculté à progresser très rapidement dans tous les secteurs. On dit qu'il a reçu une promesse pour être pris parmi les lottery picks de cette Draft 2023, mais on l'aurait probablement mis dans ce "top 14" de la Draft même si ça n'avait pas été le cas. OKC, où la jeunesse et le sens de la défense sont des qualités primordiales, serait une très bonne terre d'accueil pour le Francilien.

13- Nick Smith Jr (Toronto Raptors), meneur

Smith a montré d'énormes qualités de playmaker à Arkansas, avec son camarade Anthony Black. Capable de jouer sur les deux postes arrières, il dispose d'un arsenal de dribbles et de moves parmi les plus complets de cette Draft 2023. A Toronto, où Fred VanVleet pourrait quitter les lieux, il trouverait probablement un terrain d'expression intéressant et l'opportunité de se développer. On aimerait le voir plus à l'aise avec son shoot et l'optimisme est de mise de ce côté-là. A l'aise en défense, il sera également un atout de ce côté-là.

14- Keyonte George (New Orleans Pelicans), arrière

A Baylor, Keyonte George a montré qu'il affectionnait les deux tirs les plus recherchés par les coaches en NBA, à 3 points et près du cercle. Attaquant élégant et fluide techniquement, George amènerait du jus au backcourt parfois un peu ronronnant des Pelicans, même si sa taille (1.93 m) sur le poste 2 pourrait inciter les équipes adverses à le cibler. Ce qu'il n'a pas en termes de gabarit, Keyonte George l'a dans les pognes, avec un excellent ball handling, un potentiel de shooteur adroit évident et une sorte de feu intérieur qui plaira forcément à quelqu'un dans la loterie ou au 1er tour.

Les autres joueurs à suivre pour la loterie ou le 1er tour