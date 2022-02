Kevin Porter Jr a essayé de chauffer Steph Curry : mauvaise idée !

Essayer de défier Stephen Curry verbalement ou physiquement se finit rarement bien pour le joueur qui a eu l'audace d'employer cette tactique s'il ne fait pas partie des meilleurs. Kevin Porter Jr a du talent, mais pas toujours toute sa tête. L'arrière des Houston Rockets a décidé de trashtalker un peu la superstar des Warriors et de le toiser un peu après un panier.

Certains ont besoin de ça pour prendre un ascendant psychologique ou se mettre en rythme, on peut le comprendre. Mais très souvent, ce comportement incite Stephen Curry à activer le beast mode. C'est ce qui s'est produit la nuit dernière. Sur la possession qui a suivi le "stare down" de Porter, voici ce qui s'est produit.

This is the possession right after Kevin Porter Jr stared down Steph 😭 pic.twitter.com/ddQKNAsCax

— Guru (@DrGuru_) February 1, 2022