Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Cavs : 90-93

Clippers @ Pacers : 116-122

Grizzlies @ Sixers : 119-122, après prolongation

Heat @ Celtics : 92-122

Kings @ Knicks : 96-116

Raptors @ Hawks : 106-100

Warriors @ Rockets : 122-108

Blazers @ Thunder : 81-98

Sortir d'un match où Joel Embiid a été mis au repos contre un adversaire redoutable, c'est bingo pour les Sixers. Philadelphie a décroché une cinquième victoire de suite face à Memphis, en prolongation. L'homme du match est incontestablement Tyrese Maxey (33 pts), qui a porté son équipe en overtime avec un game winner à 26 secondes du terme.

En l'absence d'Embiid, Tobias Harris (31 pts) et Andre Drummond (16 pts, 23 rbds) ont été très bons pour faire face à la menace Ja Morant (37 pts). Chez les Grizzlies, Desmond Bane était aussi en jambes et a battu son record de points en NBA (34).

The @sixers got the win in OT while Tyrese Maxey & Ja Morant both dropped 30+points in their duel!@JaMorant: 37 PTS, 5 REB, AST@TyreseMaxey: 33 PTS, 8 AST, 4 BLK pic.twitter.com/Fcgh05taaI — NBA (@NBA) February 1, 2022

- Atlanta a vu sa série de victoires s'arrêter à 7. Ce sont les Raptors qui sont venus freiner la belle trajectoire des Hawks, qui avaient laissé Trae Young au repos. Son absence s'est évidemment sentie. Gary Trent Jr (31 pts avec 9 paniers extérieurs), Pascal Siakam (23 pts) et Fred VanVleet, tranchant dans le 4e quart-temps, ont saisi l'opportunité de faire chuter l'équipe la plus en forme de l'Est.

🏀 31 PTS | 6 REB | 9 3PM@gtrentjr drained 9 three-pointers on his way to 33 points in the @Raptors win! #WeTheNorth pic.twitter.com/sMaQquA48I — NBA (@NBA) February 1, 2022

- Histoire de montrer que le mois de février sera d'un autre niveau pour lui, Stephen Curry a bouclé janvier en beauté. Le meneur des Warriors a orchestré le succès de son équipe dans le 4e quart-temps contre des Rockets plus résistants que prévu. Avec 40 points (21 dans le 4e), 9 passes et 5 rebonds à 7/14 à 3 points, Curry a repris du poil de la bête et retrouvé son adresse restée coincée en 2021.

4️⃣0️⃣ BALL 🌋 Steph Curry ERUPTED for 21 PTS in the 4th quarter to seal the victory for the @warriors! #DubNation@StephenCurry30: 40 PTS | 5 REB | 9 AST | 7 3PM pic.twitter.com/0agJbxVU4B — NBA (@NBA) February 1, 2022

- Avec Darius Garland out, les Cavs ont eu besoin de ressources un peu inattendues pour ne pas tomber dans le piège des Pelicans. Cedi Osman (12 passes, record personnel en NBA), titulaire à la mène, et Brandon Goodwin (21 pts, record personnel égalé), de retour de G-League, ont joué ce rôle-là dans un soir sans pour Evan Mobley (4 pts, 5 rbds à 1/7).

- Les Pacers ont créé une petite surprise en dominant les Clippers malgré l'absence de Domantas Sabonis (protocole Covid) et des autres éléments capables de tenir le poste 5. Le facteur X a été le rookie Isaiah Jackson, qui a parfaitement géré la première titularisation de sa carrière : 26 points, 10 rebonds, 2 contres.

En sortie de banc, Nicolas Batum a joué 25 pour 13 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

- Sans Jimmy Butler, Miami n'a pas fait le poids à Boston. Le Heat a laissé Chicago reprendre les commandes de l'Est et la paire Jaylen Brown - Jaylen Tatum (29 et 20 pts) lui infliger des dégâts. Les Celtics ont compté jusqu'à 32 points d'avance et pointent au 9e rang de la Conférence, à deux victoires seulement du 6e, Brooklyn.

The @celtics win BIG at home powered by Jaylen Brown! #BleedGreen@FCHWPO: 29 PTS | 4 REB | 2 STL pic.twitter.com/sw8z3AZUoR — NBA (@NBA) February 1, 2022

- Après trois défaites à l'extérieur, les Knicks ont retrouvé le moral à domicile en dominant largement les Kings. Evan Fournier (21 pts) et Alec Burks (21 pts en sortie de banc) ont été les New Yorkais les plus tranchants pour permettre à leur équipe de sortir un peu de sa torpeur.

Sacramento s'enfonce pour sa part dans la médiocrité avec une 7e défaite consécutive et les places pour le play-in qui commencent à s'éloigner irrémédiablement...

- Le Thunder a attendu de perdre Shai Gilgeous-Alexander sur blessure pour mettre un terme à sa série de 7 défaites consécutives. Ce sont les Blazers, à côté de la plaque cette nuit, qui ont craqué face à OKC en dilapidant leur avance de 18 points en première mi-temps.

Portland s'est endormi et a laissé Luguentz Dort (18 pts) et ses camarades se balader. Théo Maledon est entré en jeu 5 minutes sans être en mesure de se mettre en évidence.