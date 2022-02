Tyrese Maxey, Curry : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Tyrese Maxey (Philadelphia Sixers)

Les Sixers n’ont peut-être plus qu’un All-Star – Ben Simmons ne veut plus jouer à Philly – mais ils ne manquent certainement pas de talents. En fait, ils jouaient même sans Joel Embiid lundi soir. Pas idéal pour affronter Ja Morant et les Grizzlies. Mais même sans All-Star, ils ont pu compter sur un excellent Tyrese Maxey.

Le jeune arrière des Sixers a inscrit 33 points tout en menant les siens à une victoire héroïque après prolongation (122-119) ! Un nouvel éclat du joueur de 21 ans, qui ne rate jamais une occasion de briller quand Embiid n’est pas là. Auteur du panier pour la gagne à 26 secondes de la fin de l’OT – puis un autre au buzzer une fois le match plié – Maxey a tenu tête à Ja Morant.

Il ne fait pas toujours parler de lui parce que les performances d’Embiid sont impressionnantes mais l’ancien joueur de Kentucky est l’une des révélations de la saison à Philadelphia. Il tourne à plus de 16 points par match et laisse entrevoir un potentiel vraiment, vraiment intéressant.

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Cette saison ne ressemble absolument pas à un long fleuve tranquille pour les Boston Celtics. Plutôt un courant très agité, voire des rapides. Mais la franchise du Massachusetts semble avoir repris le contrôle de sa barque en ce moment. Avec Jaylen Brown au gouvernail. L’arrière All-Star – qui convoite d’ailleurs une nouvelle sélection même si elle paraît compromise – reste sur une série de quatre matches consécutifs avec plus de 25 points.

The @celtics win BIG at home powered by Jaylen Brown! #BleedGreen@FCHWPO: 29 PTS | 4 REB | 2 STL pic.twitter.com/sw8z3AZUoR — NBA (@NBA) February 1, 2022

29 contre Miami hier soir, avec une belle victoire à la clé (122-92). Avant ça, il avait claqué 30 pions contre Sacramento, 26 contre Atlanta et 31 contre New Orleans. Avec trois succès en quatre matches pour Boston. Peut-être le début d’une belle dynamique.

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Un carton et ça repart ? Après plusieurs semaines sous ses standards, Stephen Curry s’est relancé en massacrant les Rockets dans le money time la nuit dernière. Il a planté 21 de ses 40 points dans le quatrième quart-temps, dont 5 de suite au moment où les Texans avaient recollé à 4 longueurs.

4️⃣0️⃣ BALL 🌋 Steph Curry ERUPTED for 21 PTS in the 4th quarter to seal the victory for the @warriors! #DubNation@StephenCurry30: 40 PTS | 5 REB | 9 AST | 7 3PM pic.twitter.com/0agJbxVU4B — NBA (@NBA) February 1, 2022

Un Curry en forme, à 13 sur 23 aux tirs dont 7 sur 14 derrière l’arc. Il a aussi claqué 4 tirs primés dans les 12 dernières minutes. Une belle performance dont il a le secret, même quand il traverse des moments difficiles.

Isaiah Jackson (Indiana Pacers)

Jour de gloire pour Isaiah Jackson. Très discret en début de saison puis pleinement lancé dans la rotation depuis quelques jours, le rookie vient de sortir son meilleur match la nuit dernière. 26 points et 10 rebonds – deux nouveaux records en carrière – pour mener ses Pacers à la victoire contre les Clippers (122-116).

Ses coéquipiers ont célébré sa performance en lui balançant un sceau d’eau sur la tête. « Ça m’a surpris parce que je ne m’y attendais pas et je ne vais pas mentir, c’était vraiment froid. Je m’en souviendrai pour toujours », commentait l’intéressé. Indiana se prépare pour sa reconstruction et la franchise n’a pas beaucoup à espérer de sa fin de saison, si ce n’est justement de donner l’occasion à des joueurs comme Jackson de se développer et de se révéler.

Brandon Goodwin (Cleveland Cavaliers)

Pas de Darius Garland à Cleveland mais la victoire quand même ! Les Cavaliers ont battu les Pelicans (93-90) en s’appuyant sur le surprenant Brandon Goodwin. Le jeune arrière a saisi l’opportunité en marquant 21 points. Un record en carrière égalé. « On avait besoin de chacun de ses paniers », confie Kevin Love. Avec 8 sur 11 aux tirs dont 3 sur 4 à trois-points, il a été le héros inattendu de la soirée.