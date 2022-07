Les Rockets croient au projet Kevin Porter Jr

Kevin Porter Jr et les Houston Rockets auraient l’intention de signer une extension de contrat avant le début de la saison.

Kevin Porter Jr a beau être un joueur irrégulier, il a surtout un immense potentiel. Depuis son arrivée aux Houston Rockets, les choses semblent aller dans le bon sens pour l’arrière, qui progresse à tous les niveaux. Lui et la franchise seraient ainsi déterminés à poursuivre leur aventure ensemble.

Porter Jr et les Rockets aimeraient signer une extension de contrat avant le début de la saison 2022-2023, d’après Shams Charania de The Athletic. Un signe de confiance, gagnée au fil de son évolution sur les parquets et en dehors.

Arrivé dans un transfert en janvier 2021, le guard s’est imposé comme l’un des éléments les plus importants du projet de Houston. L’année dernière, il a disputé la totalité des matches en tant que titulaire. Il forme avec Jaylen Green un backcourt très offensif.

Kevin Porter Jr affiche des moyennes de 15,6 points, 6,2 passes décisives et 4,4 rebonds sur l’exercice 2020-2021. Malgré une efficacité globale en baisse, dans une équipe pleinement lancée dans sa reconstruction, il a fait de nets progrès. Il tourne notamment à 37,5% à trois points, de loin son meilleur pourcentage depuis son arrivée en NBA.

Le 30e choix de la draft 2019 n’a que 22 ans. Bien entendu, des doutes persistent dans son jeu, essentiellement en défense, et dans son comportement. Néanmoins, il n’a pas encore exploité la totalité de son potentiel et semble avoir un plafond élevé.

Offrir une extension de contrat à Porter Jr est donc un pari pour l’avenir de la part du front office de Rafael Stone. Le genre de prises de risques qui est souvent nécessaire dans une reconstruction. Le montant qui sera proposé à l’arrière reste toutefois un mystère.

