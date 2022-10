Kevin Porter Jr verrouillé par les Rockets avec un contrat assez spécial

Kevin Porter Jr revient de loin. En 2021, le jeune homme frustrait les Cleveland Cavaliers au point où la franchise de l'Ohio s'en est séparée quasiment sans obtenir de contrepartie en échange (un second tour de draft). Un fait rare pour les joueurs aussi talentueux et prometteurs mais qui en disait long sur l'attitude du bonhomme, auteur de multiples frasques. Les Houston Rockets lui ont donné sa chance. Le voilà désormais titulaire d'un nouveau contrat à hauteur de 82 millions de dollars sur quatre ans.

Le joueur de 22 ans a fait ses preuves… et pas tout à fait. En effet, cette extension présente un caractère unique. Selon les informations rapportées par Adrian Wojnarowski, seule la première saison du deal est pleinement garantie. Il y a ensuite tout un tas de conditions pour les années suivantes, de quoi protéger les Rockets dans le cas où KPJ retomberait dans ses travers ou n'aurait pas le développement attendu.

Le coach Stephen Silas et le GM Rafael Stone ont investi beaucoup de temps et d'énergie pour que Kevin Porter Jr mène une vie saine. Pour l'instant, ça paye. Il tourne à 15,9 points et 6,2 passes depuis son arrivée aux Rockets. Disposer d'un joueur de ce talent pour une vingtaine de millions la saison est une affaire. Sauf que ce qui rend ce deal vraiment particulier, c'est le fait que d'autres conditions avantagent aussi le joueur. Il peut débloquer plusieurs bonus pour faire gonfler son salaire. Pour faire simple : s'il se plante, les Rockets sont protégés. Mais s'il brille, il touchera plus d'argent. Tout le monde est gagnant.

Les Rockets croient au projet Kevin Porter Jr