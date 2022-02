Kevin Porter marque contre son camp au buzzer, c’est du génie

Kevin Porter Jr a du talent. Beaucoup de talent. Mais à un moment, il faudra que l'état d'esprit et le cerveau travaillent de concert pour bonifier ses aptitudes techniques et physiques...

La nuit dernière, lors de la défaite des Rockets contre les Raptors, "KPJ" a tout simplement marqué un panier contre son camp en voulant faire une facétie au buzzer. Bien entendu, ça n'a aucune conséquence sur l'issue du match, puisque Toronto avait gagné dans tous les cas. Mais c'est ce genre d'actions qui permettent de comprendre le chemin qui sépare encore Kevin Porter Jr des autres arrières de haut niveau en NBA.

La tête de Nick Nurse en observant ce qu'est en train de faire son adversaire est assez magique. On notera aussi que Malachi Flynn, le joueur le plus proche de l'action pour les Raptors, ne perd pas le nord et réclame que les points lui soient attribués. Bien joué !

Kevin Porter Jr. really scored two points for the Raptors 😳 pic.twitter.com/dnranowE4T — El Gobierno Del Encuentro (@gobdelencuentro) February 11, 2022

Kevin Porter Jr a essayé de chauffer Steph Curry : mauvaise idée !