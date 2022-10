Draymond Green ne s’en sortira pas juste avec des excuses

Sa suspension stupide lors du Game 5 des finales NBA 2016, les coups de pieds dans les burnes de Steven Adams, les fautes techniques, les coups de sang, les engueulades avec Steve Kerr ou encore l’embrouille avec Kevin Durant… Draymond Green a multiplié les frasques depuis des années. Mais les Golden State Warriors l’ont toujours pardonné. Parce qu’ils sont conscients que ce trop-plein d’énergie, qui part parfois dans la mauvaise direction, leur rapporte plus qu’il ne leur coûte. C’est ce qui fait l’ADN du bonhomme, l’un des piliers de leur dynastie et l’un des joueurs les plus importants des quatre titres amassés par la franchise depuis 2015.

Sauf qu’il est allé trop loin. Green n’a pas brisé la mâchoire de Jordan Poole – fort heureusement – en lui décochant une patate de l’espace. Mais il a bien déchiré la confiance sans limite qui le liait à ses coéquipiers. Bon nombre d’entre eux n’avaient même pas vraiment vu le moment où le vétéran a frappé son partenaire. Ils ont été choqués par la violence des images, comme la plupart d’entre nous. Ça les a marqué.

« Draymond va avoir du boulot. Il va devoir regagner notre confiance. Je pense qu’il est prêt à le faire », remarque par exemple Kevon Looney.

Il faut cependant reconnaître que Draymond Green a le mérite d’assumer ses fautes. Il ne se cache pas. Et il s’est carrément présenté à la presse pour réitérer ses excuses – déjà prononcées devant le groupe – à son équipe, à sa famille et évidemment à celle de Poole. Des excuses publiques et privées qui ne suffiront pas mais qui semblent indiquer qu’il est conscient de la gravité de son geste. Il paraissait sincère.

Le joueur va maintenant s’éloigner de ses coéquipiers pendant un moment. Peut-être le temps de mettre de l’ordre dans son esprit. Le voilà tout en bas, avec une longue pente à remonter. Une nouvelle mission difficile, mais pas insurmontable.

Draymond Green fait son mea culpa et se met en retrait jusqu’à nouvel ordre