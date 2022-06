Kevon Looney se verrait bien rester aux Warriors, mais…

Après une superbe saison bouclée par un titre NBA, les Golden State Warriors vont avoir de nombreux dossiers à régler. Alors que la franchise californienne fait déjà exploser tous les compteurs sur le plan financier, plusieurs joueurs prétendent à de nouveaux contrats cet été. On pense à Andrew Wiggins, Jordan Poole, Gary Payton II, Otto Porter Jr et Kevon Looney.

Même gêné par des blessures ces dernières années, l'intérieur a encore prouvé son importance dans la rotation de Steve Kerr. En Playoffs, et surtout en Finales NBA contre les Boston Celtics, le joueur de 26 ans a même eu un impact déterminant.

Et forcément, les autres équipes de la Ligue ont remarqué son apport.

"Je veux toujours revenir ici. J'ai été ici pendant toute ma carrière. Mais c'est un business. On ne sait jamais ce qui va se passer. Il faut attendre de voir ce que mon agent dit par rapport aux mouvements dans la Ligue, puis ensuite ce qui se passe avec moi.

Mais j'aimerais revenir et défendre ce que nous venons de gagner. On ne sait jamais dans cette ligue", a ainsi confié Kevon Looney pour The Athletic.