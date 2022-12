Khris Middleton est revenu, les Bucks enfin à pleine puissance

Khris Middleton et les Milwaukee Bucks auraient préféré célébrer son retour avec une victoire. Les Los Angeles Lakers en ont décidé autrement en s’imposant 133 à 129 dans le Wisconsin. Mais le retour à la compétition du deuxième meilleur joueur de l’équipe reste une excellente nouvelle pour Giannis Antetokounmpo et ses partenaires. Surtout qu’il n’a pas semblé trop rouillé en compilant tout de même 17 points (6 sur 11 aux tirs) et 7 passes décisives en 27 minutes.

« Il nous facilite tellement la vie sur le terrain. On sait que ça va prendre du temps mais il a fait un bon match », note son coéquipier Jrue Holiday.

Déjà forfait au cours des derniers playoffs en raison d’une entorse du genou, le joueur de 31 ans s’est ensuite fait opérer du poignet en juillet. Absent pour les vingt premiers matches, il est donc maintenant prêt à rejouer et va devoir effectivement retrouver du rythme et des repères.

« C’est très important pour nous de récupérer Khris Middleton. C’est assez impressionnant la manière dont il est revenu comme si de rien n’était. (…) Son retour est une étape majeure pour nous », explique Mike Budenholzer.

Les Bucks sont actuellement deuxièmes de la Conférence Est avec 15 victoires en 21 rencontres. Le retour de Middleton va permettre à l’équipe de renforcer ses automatismes tout en se préparant du mieux possible pour les playoffs.

CQFR : Anthony Davis et les Lakers font sensation contre les Bucks