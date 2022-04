Les Bucks vont finir la série sans leur deuxième meilleur joueur

Les affaires se compliquent pour les Milwaukee Bucks. Battus devant leur public lors du Game 2, ils se retrouvent désormais privés de Khris Middleton avant d’aller défier les Chicago Bulls sur leur parquet. L’arrière All-Star s’est blessé au genou lors du dernier match. Une entorse du ligament. Selon ESPN, il va désormais manquer au moins deux semaines de compétition avant d’être réévalué par le staff médical. C'est déjà un scénario plutôt clément pour la franchise du Wisconsin, qui aurait pu craindre un forfait plus long.

En conséquence, il ne sera pas disponible pour la suite de la série entre Milwaukee et Chicago. Un coup dur supplémentaire pour une équipe déjà privée de George Hill et éventuellement Bobby Portis (diminué par un pépin physique). L’absence de Khris Middleton est celle qui fait le plus mal. Le joueur de 30 ans s’est affirmé comme le meilleur coéquipier de Giannis Antetokounmpo – et comme une vraie star NBA – au fil des années. Il compilait encore plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes cette saison.

Les Bucks ont a priori les ressources pour tenir le choc même sans leur deuxième meilleur marqueur. Antetokounmpo et Jrue Holiday vont devoir assurer, tandis que les joueurs de devoir comme Grayson Allen ou Jordan Nwora auront pour mission d’en faire un peu plus en attaque.

Le genou pour Khris Middleton, ça craint…