Khris Middleton perd une dent, les Bucks s’enfoncent

Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Khris Middleton n’ont joué que 4 fois ensemble au cours des 29 derniers matches des Milwaukee Bucks. De quoi nuancer, au moins légèrement, le « mauvais bilan » de Doc Rivers à la tête de l’équipe. Et encore, parmi les 4 rencontres en question, il y a celle d’hier contre les New York Knicks, partie au cours de laquelle Middleton a été contraint de sortir prématurément dans le deuxième quart-temps.

Le vétéran s’est écroulé après avoir pris un coup (involontaire) de Donte DiVincenzo au visage. Alors qu’il était au sol, sur le ventre, Isaiah Hartenstein lui est retombé dessus. Il est finalement rentré au vestiaire avec la bouche en sang. Rivers a confié après le match que son joueur s’est cassé une dent et il a vu un dentiste dans la foulée. Il n’a donc joué que 13 minutes. Les Bucks menaient encore au score quand il a quitté le parquet.

Khris Middleton est gêné assez fréquemment par des blessures depuis deux ans. « Il ne peut pas souffler une minute », regrette son coach. L’ailier de 32 ans a disputé 52 rencontres et il a compilé 15 points à 49% aux tirs, 38% à trois-points, 4,6 rebonds et 5,2 passes décisives.

Milwaukee comptait donc 11 points d’avance à la pause avant de laisser New York et Jalen Brunson (43 points) revenir et l’emporter dans le Wisconsin. C’est la quatrième défaite de suite pour Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et leurs coéquipiers. Leurs adversaires du soir ne sont plus qu’à « un match » de leur deuxième place à l’Est.