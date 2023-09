Les observateurs ont souvent tendance à simplifier la structure d’une équipe en désignant une star et son lieutenant. Dans les faits, l’organisation d’un collectif est souvent plus complexe. Ainsi, la question de savoir qui est le numéro 1 des Bucks entre Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton ne préoccupe pas ce dernier.

Double MVP et MVP des Finales lors du titre de Milwaukee en 2021, le « Greek Freak » s’impose sans conteste comme le leader de l’équipe aux yeux du public. Cependant, certains observateurs ont parfois inversé la hiérarchie. Kendrick Perkins, par exemple, voyait Middleton dans le rôle de Batman en 2021, et Antetokounmpo dans celui de Robin. Mais ces considérations dépassent les deux coéquipiers.

« Il n’y a jamais eu de conflit entre nous pour savoir qui était le numéro 1 et qui était le numéro 2″, a assuré Khris Middleton, interrogé à ce sujet dans le podcast de JJ Redick. « En vieillissant, un respect s’est formé et s’est consolidé lors de ces entraînements intenses. Puis, avec le temps, nous avons réalisé que rien de tout cela n’avait d’importance une fois que nous étions sur le terrain. Notre travail est de gagner. Donc, peu importe qui est le numéro 1, 2, 3, 4, 5… cela n’a pas d’importance. »

De son point de vue, c’est bien Giannis Antetokounmpo qui incarne Batman dans leur duo. « Nous voulons qu’il soit ce gars », a-t-il expliqué. « Nous avons besoin de lui pour réussir. » Et il n’a pas de problème à laisser ce costume à quelqu’un d’autre. L’essentiel reste la victoire.

« Tout le monde veut être “le gars”, mais parfois ce n’est pas grave de ne pas l’être. Je n’ai aucun problème avec ça », garantie Middleton. « Parfois, ce sera ma soirée. [Giannis] n’a pas de problème avec ça. Tant que nous gagnons, je suis heureux et ça me convient […] Nous devons sacrifier quelque chose de notre jeu et de nous-mêmes pour être dans une équipe qui gagne. Heureusement, cela s’est produit de manière organique avec nous. »

