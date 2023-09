Fin août, Giannis Antetokounmpo a mis un coup de pression aux Milwaukee Bucks. Sous contrat jusqu'en 2025 (player option en 2026), l'ailier refuse de s'engager, dès maintenant, sur le long terme avec la franchise du Wisconsin.

Pourquoi ? Car le Grec souhaite obtenir des garanties sportives pour envisager un avenir commun. Un discours qui ne dérange absolument pas le nouveau coach de Milwaukee Adrian Griffin. Au contraire, l'entraîneur de 49 ans a apprécié l'ambition de sa star.

"Giannis et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons une très bonne relation jusqu'à présent. Il a été agréable d'apprendre à le connaître, il veut gagner et je veux gagner, c'est aussi simple que ça.

Donc je le respecte, je respecte ce qu'il a accompli dans cette ligue, et nous sommes ici ensemble pour gagner. Je n'ai donc aucun problème avec ça. C'est un excellent partenariat et nous allons mener l'équipe ensemble.

Les autres suivront son exemple. Je pense donc que c'est une bonne chose. Si j'ai une pression supplémentaire à cause de ses propos ? Absolument pas. Comme je l'ai dit, nous sommes en accord. Nous sommes ici pour gagner.

Et la chose dont j'ai parlé à notre équipe et à mon staff, c'est d'accepter les attentes. Nous avons un très bon effectif. Au lieu de fuir la pression, nous voulons en faire une force", a confié Griffin pour The Athletic.

Après la fin de la collaboration avec Mike Budenholzer, Milwaukee veut lancer un nouveau projet, en restant dans la continuité, avec Adrian Griffin. Et pour réussir, il sait parfaitement qu'il aura besoin d'un grand Giannis Antetokounmpo.

