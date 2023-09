Khris Middleton donne son avis sur les déclarations de Giannis Antetokounmpo

Khris Middleton ne s’inquiète pas plus que ça des « coups de pression » envoyés par Giannis Antetokounmpo aux Milwaukee Bucks.

Pendant que la planète NBA s’enflamme après les sorties dans la presse de Giannis Antetokounmpo, ceux qui le connaissent, comme son coéquipier Khris Middleton par exemple, ne cèdent absolument pas à la panique. Le double MVP a certes fait comprendre qu’il tenait à ce que ses Milwaukee Bucks fassent tout pour rester compétitifs, sous peine d’envisager son avenir ailleurs, mais ce serait une habitude chez lui.

« Ce n’est rien de nouveau », assure Middleton. « Je ne suis pas affecté personnellement. Et je ne pense pas que ça nous touche en tant qu’équipe. C’est quelque chose qu’il a dit à chaque fois qu’il s’est retrouvé en position de signer une extension de contrat. Bien sûr qu’on veut qu’il revienne. Que tout le monde retienne bien ça. On veut garder ce gars parce que c’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire de la franchise. »

« Quand il dit des trucs comme ça, je pense qu’il veut juste mettre au défi l’équipe et l’organisation, pour que tout le monde soit encore en position de gagner. Il met de la pression sur tout le monde mais aussi sur lui-même. Il ne dit pas qu’untel ou untel doit faire ça pour lui. Je pense qu’il se met aussi beaucoup de pression sur lui-même pour continuer à devenir meilleur. »

Voilà qui risque de faire des déçus. Jusqu’à présent, Giannis Antetokounmpo a effectivement toujours été fidèle aux Bucks. Lui et Khris Middleton évoluent ensemble depuis le début, en 2013. Et on peut donc penser que ce n’est pas fini.

