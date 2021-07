Khris Middleton, des playoffs aussi clutch que ceux de LeBron James

Khris Middleton n’est pas la superstar ou le meilleur joueur des Milwaukee Bucks. Mais c’est à lui que revient la lourde tâche de faire la différence lors des fins de match serrées. Parce qu’il est le plus à même de se créer son propre tir et de marquer des paniers importants dans le money time. Des responsabilités qu’il ne fuit pas.

Le joueur de 29 ans dispose d’une grande confiance en lui et ses coéquipiers n’hésitent pas à le gaver de ballons. Ils croient tous en lui. Et ils ont raison. Les statistiques – enfin, la manipulation des statistiques – montrent qu’il n’y a quasiment pas eu de basketteur aussi prolifique que l’arrière All-Star des Bucks dans les moments chauds depuis 25 ans. En effet, il vient d’égaler LeBron James au nombre de paniers « clutch » inscrits sur une campagne de playoffs : 15, comme le King en 2007 !

Khris Middleton has made 15 game-tying or go-ahead shots in the 4th-quarter/OT this postseason.

That's tied with LeBron James (2007) for the most in a single playoffs in the last 25 seasons. pic.twitter.com/P5vJL03oxg

