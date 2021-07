Khris Middleton, l’hommage ultime rendu par Giannis Antetokounmpo

Après des premiers matches mitigés, Khris Middleton a enfin sorti le grand jeu ! Lors du Game 4 des Finales NBA, l'arrière des Milwaukee Bucks a été le grand artisan de la victoire de siens contre les Phoenix Suns (109-103).

Impressionnant dans le money-time, le joueur de 29 ans a finalement terminé avec 42 points. A 17/28 aux tirs. Après cette superbe copie, le natif de Charleston a logiquement reçu les louanges de ses coéquipiers.

Et devant les médias, Giannis Antetokounmpo a réalisé un discours particulièrement fort.

"Je suis fier. Je suis très fier. Comme je l'ai dit, tout se résume à la confiance. Je lui fais confiance. Vous savez, victoire ou défaite, je suis d'accord avec ça (la balle dans les mains de Middleton en fin de match, ndlr).

D'habitude, dans le money-time d'un match comme ça, peu importe le stade de la compétition, vous voulez avoir le ballon. Que vous gagniez ou perdiez, vous vous dites : 'ok, j'ai tiré, j'ai perdu le match, j'ai gagné le match'.

Mais c'est une question de confiance. Je sais que mes coéquipiers vont faire la bonne action et je sais qu'ils vont me remettre le ballon si je suis ouvert. Mais ce que Middleton a fait ce soir était incroyable.

Au fil des années, tout au long de mon parcours avec lui, je l'ai en quelque sorte compris. Nous avons joué tellement de matches ensemble. Mais il y a un moment spécifique, je pense que c'était en Playoffs contre Toronto. Nous avons joué à la maison. Il ne se sentait pas très bien.

Mais il a joué le match et a tout donné pour l'équipe et pour nous. Vous savez, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était le gars avec qui je voulais être au combat et avec qui je voulais faire ce voyage", a commenté Giannis Antetokounmpo face à la presse.