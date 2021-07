Après avoir perdu les deux premiers matches des Finales NBA 2021, les Milwaukee Bucks ont bien réagi en battant les Phoenix Suns deux fois de suite. Ils l'ont emporté mercredi soir (109-103), malgré les 42 points de Devin Booker. La franchise du Wisconsin a pu compter sur Khris Middleton, lui aussi auteur de 40 points, pour faire la différence sur la fin.

Derrière au tableau d'affichage pendant la majeure partie de la deuxième mi-temps, les Bucks ont su inverser la tendance dans les cinq dernières minutes. Avec notamment un excellent Middleton dans le money time. L'arrière All-Star, plutôt maladroit depuis le début de la série, a su répondre présent dans les moments importants. Ses tirs à mi-distance puis ses lancers-francs en fin de partie ont assuré la victoire aux siens. L'ailier All-Star a claqué 10 points de suite pour faire plier les Suns.

Une réponse parfaite à la performance de Booker, monstrueux pendant trois quart temps avant d'être gêné par des fautes. Il aurait même dû prendre sa sixième si les arbitres n'avaient pas laissé passer un contact pourtant évident sur un drive de Jrue Holiday. Une aubaine pour le jeune joueur des Suns.

Quelques instants plus tard, Pat Connaughton donnait l'avantage à Milwaukee sur un service de Giannis Antetokounmpo (97-95) pour un tir à trois points crucial.

- Pendant que Book' se démenait et s'arrachait pour planter des paniers très difficiles à mi-distance, Chris Paul était aux abonnés absents... le vétéran a souffert toute la soirée face à la défense des Bucks. 10 petits points, 7 passes décisives, 5 sur 13 aux tirs et encore une fois 5 balles perdues pour CP3.

L'habituel gestionnaire génial a même concédé un TO terrible dans les derniers instants de la partie, laissant ainsi Khris Middleton filer au cercle pour accentuer l'écart. Paul devra vite se relever, parce que la dynamique a clairement changé de camp sur ces Finales NBA 2021.

- Devin Booker aurait sans doute échangé le record qu'il vient de battre contre une victoire dans le Wisconsin. L'arrière All-Star est devenu le joueur le plus prolifique de l'histoire sur une première saison en playoffs avec 542 points. Il devance désormais Rick Barry de 21 points et Julius Erving de 24.

- Dans quelques années, lorsque l'on se penchera sur l'héritage et la carrière de Giannis Antetokounmpo, il est possible que le contre fabuleux qu'il a réalisé sur Deandre Ayton à 1 minute de la fin du game 4 y figure en bonne place. Tout simplement surhumain. A vitesse réelle ou au ralenti, d'ailleurs.

