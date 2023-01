On se demandait comment Killian Hayes allait digérer sa suspension pour trois matches, après son geste sur Moritz Wagner. Il y avait le risque que cette petite mise à l'écart forcée casse un peu la belle dynamique sur laquelle était lancée le meneur des Pistons. Face aux Warriors, le Français a montré qu'il était déterminé à poursuivre sur la même cadence.

Detroit a gagné après un final rocambolesque et Hayes a été à nouveau très intéressant. De prime abord, on pourrait s'attarder sur son 3/12 au tir, mais la vérité est ailleurs. Pour son comeback, l'ancien Choletais a inscrit 9 points, mais a surtout distribué 13 passes décisives, sans perdre le moindre ballon (c'est le 5e plus gros total sans turnover en NBA cette saison). Mieux, il a aussi inscrit un panier à 3 points important en fin de match, deux lancers précieux et... la passe décisive sur le game winner au buzzer de Saddiq Bey.

Avec un +/- de +13, pas mal de bonnes séquences défensives et une gestion du jeu de qualité, son impact a été à la fois chiffré et visuel. Sans lui, Detroit avait perdu deux de ses trois derniers matches en encaissant 132 et 135 points. Il semble évident que Killian Hayes est aujourd'hui une vraie plus-value et un joueur important pour les Pistons. L'absence de Cade Cunningham a obligé le Français à montrer une palette plus étendue et à s'épanouir. Tout n'est pas parfait, mais le sceptiques commencent à comprendre pour quelle raison la franchise du Michigan croit en lui depuis sa Draft en 7e position en 2020.

La deuxième partie de saison devrait lui permettre de se mettre encore en évidence et de prouver que la confiance qu'il a acquise est amenée à s'étendre dans le temps.

KILLIAN. HAYES. 🇫🇷 9 points

