Killian Hayes craque sur Mo Wagner et risque gros

Ces derniers temps, on parlait surtout de Killian Hayes en bien. Normal, le Français commence à trouver son rythme et à saisir les opportunités en NBA avec les Pistons. Malheureusement, difficile de parler positivement de ce qui s'est passé à son sujet la nuit dernière. Les Pistons ont dominé Orlando à domicile, mais le meneur sophomore n'y est pas pour grand chose. Il n'a passé que 16 minutes sur le terrain, avant d'être expulsé pour un très mauvais geste sur Moritz Wagner...

On peut toujours excuser une réaction à vif, sous le coup de l'émotion ou de la colère. Mais même dans ces situations-là, c'est quand même mieux de garder un minimum de contrôle. Envoyé dans le décor - ou plutôt vers le banc de touche - par Wagner sur un mouvement anti-sportif, Killian Hayes a néanmoins eu une réaction disproportionnée. Alors que l'Allemand avait le dos tourné et avait déjà vu Hamidou Diallo se ruer sur lui, l'ancien Choletais lui a asséné un coup sur l'arrière du crâne. Wagner a donné l'impression de perdre conscience, mais il n'y avait aucune inquiétude sur sa santé à la fin du match.

Things got heated between the Magic and Pistons 😳 pic.twitter.com/5IiZBoBZYx — SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2022

Trois joueurs, dont Wagner et Hayes ont été expulsés et il risque d'y avoir d'autres sanctions une fois que la NBA aura mis son nez dans ce dossier. Beaucoup de joueurs ont quitté le banc et sont sortis de la zone réglementaire. Quant à Killian Hayes, il y aura a minima sanction financière et, si la ligue décide que c'est nécessaire, un ou deux matches de suspension.

En soi, on a rien contre le fait de vouloir en découdre après avoir subi un comportement dirty. Les 80's et 90's sont suffisamment glorifiées pour qu'on ne s'offusque pas pour rien. Mais filer un coup aussi puissant par derrière et sans maîtrise, c'est aussi dangereux que pas très honorable.

On espère que Killian aura la réaction appropriée après ce bad buzz et qu'on le verra à nouveau briller sur le terrain après ses dernières semaines très encourageantes.

