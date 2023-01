Dwane Casey voit Killian Hayes en potentiel leader des Bleus aux Jeux Olympiques…

Killian Hayes a été l’un des joueurs les plus chaudement ovationnés par l’Accor Arena de Paris-Bercy jeudi soir, à l’occasion du NBA Games entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls organisé dans la capitale française. De retour au pays, le jeune meneur en avait profité pour faire part de ses ambitions futures avec la sélection nationale. Même s’il est conscient qu’il doit gagner sa place, il a avoué viser une participation à la Coupe du Monde 2023 avec les Bleus.

Killian Hayes prêt à « essayer de gagner sa place » chez les Bleus

Dwane Casey voit même plus loin. Un tout petit peu plus loin. Le coach des Pistons imagine son joueur en taulier de l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris un an après, en 2024.

Dwane Casey thinks Killian Hayes can become the leader of the France team 😮 pic.twitter.com/f6pHfwIALn — BasketNews (@BasketNews_com) January 20, 2023

« Je veux aider Killian à aller aux Jeux. Il peut être le leader de l’équipe de France parce qu’il a le talent pour. »

C’est une très belle marque de confiance de la part de l’entraîneur, du moins en apparence, mais ça fait tout de même très téléphoné comme déclaration. Ça donne l’impression de ne vraiment pas suivre ou connaître le basket internationale. Killian Hayes deviendra peut-être un jour un cadre de la sélection. Il en a effectivement le potentiel. Mais ça va demander du temps.

Il a déjà une opportunité de se faire une place à la mène, là où les Bleus pourraient être démunis en l’absence de Thomas Heurtel. Mais il est encore jeune pour prétendre à un statut de patron. Puis c’est quand même assez ironique venant d’un coach qui a souvent laissé son joueur sur le banc. Hayes sera-t-il toujours perçu de la sorte par son coach au retour de Cade Cunningham ? On l’espère. En tout cas, les progrès sont certains pour le meneur mais le chemin est encore long pour se faire une place durable en NBA et pour s’affirmer chez les Bleus.

