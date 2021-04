Enfin ! Le Français Killian Hayes devrait faire son retour sur les parquets NBA ce samedi. Après 41 matches manqués à cause d’une blessure à la hanche, il devrait faire son retour contre les New York Knicks.

Le rookie des Detroit Pistons a disputé son dernier match le 4 janvier dernier face aux Milwaukee Bucks. Il s'était déchiré le labrum, un anneau de cartilage qu'on retrouve dans la hanche et aussi dans l'omoplate. On avait appris une semaine plus tard qu’il en aurait au moins pour deux mois d’absence.

Le 16 mars dernier, il était enfin autorisé à reprendre une activité sportive, mais il a dû reprendre progressivement. Il est donc enfin prêt, à en croire James Edwards III de The Athletic :

Per sources, the plan is for #Pistons rookie Killian Hayes to return for tomorrow's game against the Knicks. The No. 7 overall pick in the 2020 NBA Draft has been out since January with a hip injury.

— James Edwards III (@JLEdwardsIII) April 2, 2021