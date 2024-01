Killian Hayes est candidat aux J.O. et répond à Evan Fournier

Killian Hayes a beau traverser une nouvelle saison compliquée avec Detroit, particulièrement sur le plan collectif, il espère faire partie de la liste pour les Jeux Olympiques. C'est ce que le meneur des Pistons a expliqué à Basket USA cette semaine lors d'un entretien.

"Oui à 100% ! Déjà les Jeux olympiques c’est quelque chose d’énorme, mais en plus à Paris… J’ai pu parler avec Vincent Collet et j’espère vraiment pouvoir faire partie de l’équipe cet été pour représenter la France", a déclaré l'ancien Choletais.

Killian Hayes a également répondu aux interrogations d'Evan Fournier sur sa motivation. Ce dernier avait évoqué, dans une interview avec le même média, le fait que son jeune compatriote avait refusé de jouer en U20 à une époque.

"Si j’ai refusé les U20, c’est que j’avais 17 ans. Ce n’était pas ma catégorie d’âge et je voulais vraiment bosser tout l’été pour être prêt pour ma première saison professionnelle. C’était la raison principale pour laquelle j’ai décliné la sélection et rien d’autre. J’ai toujours aimé la France, j’ai toujours voulu la représenter et aujourd’hui si j’ai l’occasion de prétendre à une place dans l’équipe, ce serait vraiment un honneur de porter le maillot bleu", a poursuivi Hayes.

Entre les blessures, les interdictions administratives et les difficultés sportives, l'équipe de France n'a pas un énorme vivier de meneurs, particulièrement dans un registre d'organisateurs de jeu. Le profil de Killian Hayes est aussi ce qui lui permettre de convaincre Vincent Collet de l'inclure dans la liste pour les Jeux Olympiques. Il faudra évidemment qu'il continue d'avoir du temps de jeu à Detroit et, si possible, qu'il parvienne à s'y illustrer un peu plus malgré le contexte.

Cette saison, Hayes a été titulaire 21 fois en 30 apparitions avec les Pistons et tourne à 8 points et 4.3 passes de moyenne. Son adresse (41.2% au global, 30.2% à 3 points) est la meilleure depuis son arrivée en NBA en 2020.