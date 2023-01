C’est peut-être enfin l’éclosion pour Killian Hayes. Après deux saisons difficiles, marquées notamment par des blessures et l’arrivée de la concurrence sur son poste, le jeune meneur des Detroit Pistons peut enfin enchaîner les matches avec un temps de jeu important, dans un rôle défini et avec des responsabilités. Tous les ingrédients nécessaires pour qu’un prospect aussi talentueux que le Français se développe.

Il grandit à vue d’œil en engrangeant de l’expérience et surtout de la confiance match après match. En l’absence de Cade Cunningham, drafté en première position un an après qu’il ait été choisi en sept, l’ancienne pépite de Cholet est installé aux commandes de l’attaque de la franchise du Michigan. Et même s’il alterne le chaud et le froid au scoring, la progression est réelle. Notamment au tir. Il a rentré plusieurs tirs à trois-points en spot-up dimanche.

Killian Hayes a réussi son retour, Detroit ne peut plus s’en passer

Il a sorti une très belle performance offensive dimanche soir. 26 points à 11 sur 17 aux tirs. 26 points, c’est tout simplement un record en carrière égalé pour Killian Hayes. Il a perdu des ballons (5) comme tous ses coéquipiers, et c’est ce qui a coûté la victoire aux Pistons, mais il a aussi ajouté 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions.

Le joueur de 21 ans tourne à 10 points et plus de 5 passes de moyenne. Des chiffres qu’il devrait encore faire gonfler d’ici la fin de la saison. Il faut encore qu’il gagne en régularité, évidemment, mais il est clairement sur la bonne voie. Les Pistons vont avoir des choix intéressants à faire au retour de Cunningham, qui retrouvera son statut de titulaire et de franchise player. Mais en attendait, Killian Hayes aura prouver qu'il a le niveau et le profil pour la NBA.

La belle performance de Killian Hayes contre Philadelphia