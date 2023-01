Killian Hayes a bien rebondi contre les Timberwolves

C’est la saison de la révélation pour Killian Hayes. Il n’est pas gêné par des pépins physiques et il peut donc enfin enchaîner les matches, avec en plus un temps de jeu conséquent puisque Cade Cunningham, le premier choix de la draft 2021 et meneur titulaire des Detroit Pistons, est indisponible jusqu’au prochain exercice.

Le joueur formé à Cholet et passé par Ulm (Allemagne) avant d’être drafté en septième position en 2020 a donc des opportunités de se montrer. Mais comme tous les jeunes talents, il est encore irrégulier par moment. Il est par exemple passé à côté du dernier match contre les Philadelphia Sixers. Le Français a fini avec 5 petits points au compteur – et 6 passes décisives tout de même – en ratant quasiment tous ses tirs (2 sur 11).

L’important, après un match comme ça, c’est de vite se rattraper pour éviter de rentrer dans une mauvaise spirale, qui peut entraîner du doute et éventuellement dans certaines situations pousser un joueur à sortir de la rotation. Ce ne sera pas le cas pour Killian Hayes à Detroit mais il s’est de toute façon bien repris.

La franchise du Michigan affrontait les Minnesota Timberwolves la nuit dernière et elle s’est imposée avec la manière, 135 à 118. Hayes a été au cœur de ce succès en se montrant disponible, adroit et créateur en attaque. Il a fini avec 18 points et 9 passes décisives. Le tout à 7 sur 14 aux tirs (1 sur 6 derrière l’arc). C’est son 13e match à 15 points ou plus cette saison. De quoi se mettre en confiance avant le match à Paris contre les Chicago Bulls.

Le joueur de 21 ans pointe à 9,8 points et 5,6 passes à la mi-saison, avec la possibilité de faire gonfler ses stats sur la deuxième partie d’exercice.

CQFR : Hayes prend le dessus sur Gobert