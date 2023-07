Killian Hayes sur la ligne des transferts aux Pistons

Après trois premières années contrastées à Detroit, Killian Hayes pourrait découvrir un nouvel environnement la saison prochaine. Le Français est sur la ligne des transferts. Il aurait déjà été mentionné dans des négociations avec les Mavericks.

Selon Marc Stein, les Pistons sont déterminés à rééquilibrer leur effectif sur les lignes arrière en transférant le meneur. Après Jaden Ivey l’été dernier, la franchise a sélectionné Ausar Thompson avec le cinquième choix de la draft 2023. Le roster est majoritairement composé d’extérieurs, ce qui, avec le retour de blessure de Cade Cunningham, crée un véritable embouteillage. Et c’est Killian Hayes qui pourrait en payer les frais.

Le front office de Troy Weaver a discuté d’un transfert qui expédierait le septième choix de la draft 2020 à Dallas. Les Texans font en effet partie des équipes intéressées par Bojan Bogdanovic et Hayes a été inclus dans les négociations. Plus tôt, The Athletic avait mentionné un scénario de trade envoyant Bogdanovic et Hayes aux Mavericks en échange de Tim Hardaway Jr et JaVale McGee.

