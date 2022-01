Killian Tillie, une belle récompense pour ses performances récentes !

Intéressant en sortie de banc, Killian Tillie s’est engagé pour deux saisons de plus et 4 millions de dollars avec les Memphis Grizzlies.

Les efforts payent. Killian Tillie est arrivé en NBA par la petite porte, non drafté à sa sortie de Gonzaga, où il est resté tout au long de son cursus universitaire. L’intérieur français avait réussi à dénicher un contrat « two way » avec les Memphis Grizzlies. Et à force de jongler entre la G-League et l’équipe première, le jeune homme a fini par se faire sa place. Dès sa deuxième saison chez les pros.

Du coup, le natif de Cagnes-sur-Mer a signé un nouveau contrat. Un « vrai » cette fois. Le voilà un membre des Grizzlies à part entière. Il est désormais lié à la franchise du Tennessee pour deux années de plus avec 4 millions de dollars à la clé. Une belle récompense pour un joueur de l’ombre qui contribue en sortie de banc.

Surtout ces dernières semaines. Les Grizzlies ont, comme toutes les autres équipes, été marqués par des cas de COVID-19 en pagaille. Et en l’absence de certains joueurs, Killian Tillie s’est révélé en disputant autour des 20 minutes par rencontre. Il apporte sa pierre à l’édifice à un groupe surprenant, quatrième de la Conférence Ouest.

Le jeune homme de 23 ans doit désormais gagner en adresse pour peser un peu plus en attaque. Mais sa défense – 1,9 interception et 1,5 block sur 36 minutes – est déjà au point. Il va pouvoir continuer à s'entraîner et à progresser sereinement avec un spot un peu plus sûr au sein de l'effectif.

