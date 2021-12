Killian Tillie : un superbe contre, un gros tomar, la confiance grandit !

Memphis n'étant pas l'équipe la plus médiatisée de la ligue, il faut faire l'effort de se pencher sur les matches des Grizzlies pour se rendre compte que cette équipe est enthousiasmante, bien construite et programmée pour faire des dégâts en NBA à moyen terme. On pense évidemment à la présence de Ja Morant, auteur d'un game winner magnifique la nuit dernière, et aux autres membres du noyau dur coaché par Taylor Jenkins. Mais au milieu de cette belle mayonnaise, on retrouve Killian Tillie, de plus en plus fréquemment utilisé et en évidence.

Le Français fait des entrées remarquées et s'éclate particulièrement depuis quelques matches. Sur les deux dernières victoires de Memphis, contre Sacramento et Phoenix, l'ancien pensionnaire de l'INSEP a contribué à l'effort collectif et apporté une belle énergie en sortie de banc. Son profil d'intérieur stretch est apprécié par Jenkins, qui a pu constater que Tillie n'était pas qu'un shooteur.

Deux actions ont marqué les esprits ces dernières 24 heures : son contre phénoménal sur une tentative de dunk de Richaun Holmes face aux Kings, et son dunk pour postériser le sophomore des Suns Jalen Smith.

Killian Tillie a déjà joué plus de matches cette saison (20) que toute la saison dernière (18) et même si la situation sanitaire a favorisé son temps de jeu, son coach ne l'utilise pas uniquement pour lui faire plaisir. Sa présence sur le terrain offre un profil intéressant à Jenkins, qui lui a offert plus de minutes en décembre que n'importe quel autre mois depuis le début de sa carrière en NBA.

Tillie fait un petit peu de tout lorsque l'opportunité se présente et semble parfaitement se fondre dans ce basket collectif, malin et sobre que pratiquent les Grizzlies. On espère que sa place dans la rotation restera stable et qu'il pourra y poursuivre sa progression dans cette relative tranquillité et sous-exposition qui caractérise l'environnement à Memphis.