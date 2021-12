Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Hornets : 99-123

Bulls @ Hawks : 130-118

Celtics @ Wolves : 103-108

Jazz @ Spurs : 110-104

Grizzlies @ Suns : 114-113

Mavs @ Blazers : 132-117

Nets @ Clippers : 124-108

Kristaps Porzingis, Reddish : Les 5 performances de la nuit en NBA

- Ja Morant a définitivement chassé le négativisme autour de son retour qui aurait soi-disant un peu cassé la bonne dynamique des Grizzlies. Le meneur de Memphis a été ultra clutch pour permettre à son équipe de vaincre les Suns en Arizona. Alors que Devin Booker pensait avoir donné la victoire à Phoenix sur un shoot à 3 points avec 5 secondes au compteur, Morant a frappé.

Sur un drive et une finition hyper durs, le franchise player du Tennessee a jeté un froid polaire sur le Footprint Center.

Ce coup d'éclat est venu parapher un match à 33 points (14/25) pour Ja Morant, de retour pour de bon pour casser des chevilles et des espoirs. Desmond Bane a poursuivi sur sa lancée au scoring avec 32 points à 6/11 à 3 points. Killian Tillie a joué 19 minutes en sortir de banc pour 6 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

- On ne croyait pas une seconde à une victoire des Wolves face aux Celtics avec un cinq sans KAT, D'Angelo Russell et Anthony Edwards. L'escouade improbable de Chris Finch, emmenée par Jaylen Nowell (29 pts), Nathan Knight (20 pts, 11 rbds) et le revenant Greg Monroe (11 pts, 9 rbds, 6 pds) a surpris Boston, privé de son côté de Jayson Tatum. Ce ne sont pas des matches très rassurants en ce qui concerne la profondeur des Celtics...

Réponse géniale de Greg Monroe après le match à la question "connaissais-tu tous tes coéquipiers ?" : "Je ne vais pas vous mentir. Jaylen Nowell a fait un énorme match ce soir, mais je ne savais pas qui c'était".

Jabari Parker non plus ne savait pas qui était Jaylen Nowell, sans quoi il ne serait peut-être pas allé aussi innocemment au contre sur ce gros poster.

- Kristaps Porzingis a signé son meilleur match offensif de la saison, lors de la victoire des Mavs sur le parquet de Portland. Le Letton s'est montré insaisissable pour les Blazers et a fini avec 34 points, 9 rebonds et 5 passes, pour offrir un succès intéressant aux Texans en l'absence de 6 joueurs, dont Luka Doncic.

Kristaps Porzingis lidera la cómoda victoria de los @dallasmavs en Portland. 34 PTS 🏀

9 REB 💪🏼

5 AST 👀

2 ROB 🥷

2 TAP 🚫

+ 19 ✅pic.twitter.com/ZHiOD4fnHo — Jacobo León (@jalekal) December 28, 2021

Frank Ntilikina était à nouveau titulaire et a joué 23 minutes pour 8 points (3/5), 2 passes et 1 rebond.

- Avec pas moins de 15 joueurs absents au total de part et d'autre, ce Clippers-Nets n'a pas été l'affiche que l'on pouvait espérer à ce stade de la saison. En revanche, James Harden n'en a strictement rien eu à carrer de la nature de l'opposition. Le "Bearded One" a sorti un match à l'ancienne - c'est à dire sa version MVP à Houston - en claquant 39 points, 15 passes, 8 rebonds et 2 interceptions à 15/25.

Harden a surnagé et aidé Brooklyn à conforter sa première place à l'Est malgré la pression de Chicago. Patty Mills et Nic Claxton, 18 pts tous les deux, l'ont aidé dans cette tâche. L'absence de Nicolas Batum, en plus de celle déjà connue de Paul George, n'a pas aidé L.A. à mieux gérer le problème James Harden.

Après un triple-double et une victoire contre les Lakers, un carton et un succès face aux Clippers. Harden doit avoir une dent contre les équipes de Los Angeles...

Another night, another huge game in Los Angeles for @JHarden13. He follows up his Christmas Day triple-double with 39 points and 15 assists in tonight's @BrooklynNets win! pic.twitter.com/EWqFjDMY10 — NBA (@NBA) December 28, 2021

- Terry Rozier (27 pts) et les Hornets n'ont eu aucun mal à disposer des Rockets. Devant son public, Charlotte s'est appuyé sur les efforts de Kelly Oubre (18 pts), LaMelo Ball, Jalen McDaniels (16 pts tous les deux) et Mason Plumlee (15 pts, 9 rbds) pour repasser sur un bilan positif.

- Les Hawks ont vu quelques uns de leur cadres, dont Trae Young, revenir au jeu cette nuit pour la réception de Chicago après plusieurs matches avec un effectif incroyablement décimé. Ces retours n'ont pas suffi à empêcher Atlanta de s'incliner devant les Bulls, portés par DeMar DeRozan (35 pts), Zach LaVine (30 pts) et Nikola Vucevic (24 pts, 17 rbds) et en contrôle du match à partir du 2e quart-temps. C'est la quatrième victoire de suite pour les hommes de Billy Donovan, qui ont dû gérer le gros match de Cam Reddish (33 pts) qui continue d'être à son avantage dans cette période compliquée.

- Les Spurs se sont accrochés en l'absence de Dejounte Murray mais le Jazz était trop solide (même sans Donovan Mitchell) pour que la logique ne soit pas respectée. Jordan Clarkson a été l'homme le plus en vue du match, autant pour ses 23 points marqués que pour son altercation avec un fan, expulsé pour avoir provoqué le 6e homme de l'année en titre.

Rudy Gobert a signé son traditionnel double-double avec 16 points, 13 rebonds et 3 contres.