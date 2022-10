Klay Thompson a fait parler de lui dans un registre assez inhabituel pour lui cette semaine. Après son expulsion, la première de sa carrière en NBA, pour une altercation verbale avec Devin Booker, l'arrière des Golden State Warriors a été ciblé par Charles Barkley. L'analyste de TNT avait expliqué que si selon lui Thompson n'était pas "fini", il était sur la pente glissante et n'était plus le même.

Au sortir de la victoire des Warriors face à Miami cette nuit, Klay Thompson a de lui-même évoqué ces déclarations et n'a pas caché qu'elles ne lui avaient pas fait du bien.

"Ça fait mal quand quelqu'un comme Charles Barkley, avec la plateforme dont il dispose, dit que tu n'es plus le même joueur qu'avant tes blessures. Sans blague. (Il rit) Je me suis fait les ligaments croisés et le tendon d'Achille sur deux années consécutives. Malgré ça, j'ai quand même réussi à aider une équipe à gagner un titre.

Entendre ça m'a fait mal, parce que j'ai fait tellement d'efforts pour revenir... Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que j'ai dû faire pour être le joueur que je suis aujourd'hui. J'ai 55 ou 57 matches à mon actif en trois ans, laissez-moi du temps, bon sang. Qui peut traverser quelque chose comme ça et revenir comme avant les blessures ?

Vous savez quoi, je vais garder ça en moi et faire en sorte que cela m'aide à être meilleur. Je suis fier de ce que l'on a accompli la saison dernière et je pense y avoir eu un grand rôle. Je ne vais pas laisser les blessures m'empêcher de continuer et de réussir une bonne saison. Vous pouvez compter là-dessus".