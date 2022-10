“Klay Thompson n’est plus le même”, alerte Charles Barkley

Klay Thompson a fait parler de lui la nuit dernière avec la première expulsion de sa carrière en NBA, à la suite d'une altercation avec Devin Booker. Même si tout le monde est heureux de pouvoir à nouveau voir l'arrière des Golden State Warriors avec toutes les galères vécues ces dernières années, certains pensent que le "vrai Klay" n'est pas encore là. Et ne reviendra peut-être jamais... C'est ce que semble estimer Charles Barkley, qui a été assez cash à ce sujet sur le plateau d'Inside the NBA.

"Cette équipe est plus vieille. Je ne sais pas si elle pourra être à nouveau championne. Il va falloir que les jeunes portent plus l'équipe.

J'adore Klay, mais il est sur la pente glissante. Il fut un temps où Klay Thompson était le meilleur arrière two way en NBA. Mais aujourd'hui, il n'est plus le même. Tout ça, c'est à cause des blessures. Est-ce qu'il est fini ? Non, je ne pense pas. Je pense simplement qu'il va moins vite et que le temps le rattrape. C'est pour ça qu'il est frustré. C'est pareil pour Draymond, il est en perte de vitesse aussi".