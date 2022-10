Klay Thompson n'avait jamais été expulsé pour deux fautes techniques depuis le début de sa carrière en NBA. Il a fallu un déplacement à Phoenix et le trashtalk de Devin Booker pour voir l'arrière des Warriors vriller et être invité à quitter le terrain par Ed Malloy, l'un des arbitres du match.

Le ton est monté entre les deux hommes, avec Booker clairement dans le rôle de celui qui trouve les mots justes pour faire perdre son calme à son adversaire. On ne sait pas exactement ce qu'a dit l'arrière des Suns, auteur d'un excellent match par ailleurs (34 pts), mais il a visé juste. On n'a pas l'habitude de voir Klay Thompson aussi nerveux.

Il a d'abord rappelé à Devin Booker qu'il avait remporté 4 bagues, avant de donner l'impression de vouloir en découdre. Lorsque Mikal Bridges est intervenu devant lui, Klay l'a repoussé, puis a continué à pester en s'éloignant. C'est ce qui a provoqué la deuxième faute technique.

Klay Thompson was ejected for the first time in his career 😳 pic.twitter.com/lvHSI9fAHo

— Sports Illustrated (@SInow) October 26, 2022