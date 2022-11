Klay Thompson mis sur le banc ? La réponse de Steve Kerr

Si Stephen Curry réalise de superbes performances, les Golden State Warriors ont du mal sur ce début de saison. Outre des difficultés collectives, les Dubs ont également des individualités défaillantes. On peut penser à Klay Thompson.

Depuis le coup d'envoi de cet exercice, l'arrière a du mal à trouver son rythme. Malgré son statut de titulaire, il affiche des moyennes décevantes : 14,5 points à 34,9% aux tirs. Autant dire qu'il se trouve très loin de ses standards habituels.

Au point de perdre sa place de titulaire au profit de Jordan Poole ? L'entraîneur des Dubs Steve Kerr a écarté cette possibilité.

"Non, je n'ai pas pensé à ça. Jordan et Klay sont des joueurs très différents. Jordan joue plus avec le ballon, Klay sans. Lorsque Steph ne se trouve pas sur le terrain, nous devons absolument avoir Jordan.

Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas changer les combinaisons et les rotations pour avoir certains gars sur le terrain ensemble, mais Klay reste un titulaire. Il s'agit du meilleur 5 de la Ligue. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi de briser cette association", a répondu Steve Kerr pour Damon & Ratto show on 95.7 The Game.